Záležet však bude na tom, jak dolehne na karlovarské hráče nabitý program, který mají za sebou. „V posledních týdnech jsme odehráli tři pětisetová utkání, nejdříve s Kędzierzyn-Koźle, poté v Budějovicích proti Jihostroji a následně čtvrtfinále Českého poháru proti Lvům. První dvě jsme nezvládli, ale myslím, že jsme si to vynahradili v tom nejdůležitějším momentu, takže obrovská spokojenost,“ narážel nahrávač Karlovarska Jan Kasan na náročnou porci zápasů, které má Karlovarsko za sebou.

Jane, další velkou výzvu máte před sebou, když vás čeká loučení s Ligou mistrů. Tečku uděláte v belgickém Menenu, jak se na poslední vystoupení v prestižní soutěži těšíte?

Do Belgie se všichni těšíme a pevně věříme, že se s letošním ročníkem LM rozloučíme vítězstvím. Navíc nám jde o nasazení do poháru CEV, tím pádem je pořád o co hrát.

Určitě se budete chtít rozloučit se skupinou D výhrou, ale na půdě belgického vicemistra vás nečeká nic jednoduchého…

V Belgii nebude možnost opřít se o domácí fanoušky, proto budeme muset předvést týmový výkon. Naší dlouhodobou strategií je trpělivost a tu se snažíme praktikovat proti každému soupeři.

Úspěšný tie-break poslal Vary do Final Four Českého poháru

V Evropě však nekončíte, když jste se již s předstihem probojovali do čtvrtfinále Poháru CEV, takže vás čeká další porce volejbalové zábavy…

Účast v poháru CEV bude další skvělá zkušenost a myslím, že se můžeme těšit na další top evropský tým. Uvidíme, na koho nakonec narazíme, ale stoprocentně to bude stát za to!

O víkendu pak zamíříte do Prahy, kde se po několika dnech opět postavíte tamním Lvům, ale tentokrát v extralize. Jak náročný duel očekáváte v hlavním městě?

Pražští Lvi nám budou chtít to čtvrtfinále bezpochyby vrátit, ale naším cílem bude potvrdit vítězství. Budeme ale muset pořádně máknout, zápas je těsně po příjezdu z Belgie, a navíc hrajeme na palubovce soupeře.

Vy navíc, pokud pomýšlíte na triumf v základní části UNIQA extraligy, již nesmíte klopýtnout, může vám to svazovat ruce?

Nemyslím si, naopak nám to dodává extra motivaci do každého zápasu nastupovat s maximální vervou.