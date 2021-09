Ambice má i A-tým dospělých, jenž usiluje o postup do 1. ligy. Stolní tenisté U15 (starší žáci) a U17 (dorost) na své turnaje čekají na další zářijové a říjnové víkendy. Po vrcholné akci léta, kdy se hráči klubu zúčastnili MČR družstev dorostu v Havířově a ve zcela nové Národní tréninkové hale stolního tenisu vybojovali pro Karlovarský kraj 13. místo, bude v měsíci září nejprestižnější akcí účast na MČR jednotlivců U19 v Mostě. Všechny týmy klubu tak skvěle reprezentují nejen svůj klub, ale také město Cheb a Karlovarský kraj.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.