/ROZHOVOR/ Velmi úspěšnou sezonu má za sebou taneční skupina ONE CREW. Ta na svátku tance, kterým bylo mistrovství světa v Budapešti, dokázala zkompletovat kompletní sbírku cenných kovů. několika cenný kovy.

Úspěšnou sezonu mají za sebou tanečníci ONE CREW, kteří dosáhli v několika věkových kategoriích na cenné úspěchy nejen na tuzemské, ale také mezinárodní scéně. | Foto: Archiv ONE CREW Karlovy Vary

„Rozhodně největším úspěchem bylo, že jsme si z mistrovství světa v Budapešti na taneční soutěži World Dance Championship 2023, odvezli napříč tanečními disciplínami první, druhé i třetí místo v dospělé kategorii a speciální ocenění za nejlepší jevištní formaci,“ nešetřil chválou trenér a lektor ONE CREW Karlovy Vary Roman Jánský.

Romane, máte za sebou úspěšnou sezonu, za kterou jste udělali úspěšnou tečku na mistrovství světa v Budapešti…

Jak už jsem říkal, pro nás bylo mistrovství úspěšné, ale dosáhli jsme na velké úspěchy i na české scéně, přesněji jarní Czech Dance Tour, tedy mistrovství České republiky, kam jsme se probojovali se všemi kategoriemi. Tam jsme obsadili tyto příčky, v kategorii hobby děti street dance, to bylo první místo, v v kategorii základní liga děti street dance, taktéž 1. místo. Čtvrté místo jsme brali v kategorii základní liga junioři street dance. Třetí příčku jsme vybojovali v kategorii profi liga dospělí street dance a stříbro pak získali v kategorii základní liga senior dance. To však nebylo vše. Zaznamenali jsme také úspěch v seniorské kategorii, která vyhrála on-line taneční soutěž Best Dance Crew, čímž si zajistili vystoupení v živém vysílaní TV ÓČKO.

Vy se soustředíte na všechny věkové kategorie, můžete přiblížit, kolik kategorií v ONE CREW máte?

Naše taneční skupina je určena pro všechny věkové kategorie od dětí, přes juniory, mládež až seniorskou kategorii. Nejvíce členů tvoří kategorie dětí, která je pro děti ve věku od šesti do jedenácti let. Dále máme kategorii juniorů, ta je pro tanečníky od dvanácti do šestnácti let. V těchto kategoriích nám jde především o to, učit naše svěřence týmové spolupráci, rozvíjet sportovního ducha, udržovat jejich fyzickou, ale i psychickou zdatnost a především tvořit silné a kvalitní tanečníky do budoucích let, aby naše skupina mohla nadále fungovat, sbírat skvělé ocenění a reprezentovat taneční kulturu nejen v našem kraji.

Pokud by měl někdo zájem o tanec, může se k vám přidat?

U nás mají otevřené dveře všichni. Děti, mládež ale i jejich rodiče, či bývalí tanečníci, kteří by se k tanci opět rádi vrátili. Všichni se účastní všech tanečních soutěží, dokonce byli i již na zmíněném mistrovství světa, kde se umístily na 3. místě.

Jaká je vůbec specializace ONE CREW?

Specializujeme se především na taneční styly street dance, ze kterých tvoříme soutěžní i nesoutěžní formace. Kromě soutěží, se jako hosté účastníme několika kulturních akcí po celém kraji, kde svými formacemi obohacujeme program dané akce.

Nově pak máte v plánu spustit projekt Dance School On Crew, můžete tedy přiblížit, o co půjde?

Půjde o novou taneční školu s novými moderními prostory v Karlových Varech. Za dvanáct let našeho působení, jsme vždy spadali pod různé organizace, ale od nového školního roku již budeme fungovat samostatně a nadále ještě více rozvíjet naše svěřence v tom co je baví a naplňuje a to tanec. Budeme také v září nabírat nové členy do všech věkových kategorií, abychom posilnili naše týmy a dali prostor i dalším, kdo by se tanci rád věnoval.

Jak vás mohou nebo, kde vás najdou případní zájemci?

Od září nás najdou v novém studiu na adrese Majakovského v Karlových Varech. Určitě nás, ale mohou sledovat na našich sociálních sítích, kde naleznou potřebné informace. Na instagramu: onecrewww, na Facebooku: ONE CREW Karlovy Vary, webových stránkách: http://onecrew.cz/, které teprve připravujeme. Kontaktovat nás zájemci mohou i na e-mailu: onecrew1@seznam.cz.