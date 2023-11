/VOLEJBAL/ Po úspěšném vstupu do nového ročníku UNIQA extraligy mužů, kdy Karlovarsko zahájilo jubilejní desátou sezonu mezi extraligovou smetánkou výhrou nad Brnem přišel na pořad tvrdý pád. Dvě prohry v řadě za sebou. Nejprve neuspěli Západočeši na palubovce Příbrami poté přišli o domácí neporazitelnost, když prohráli s Kladnem, čímž neúspěšně zahájili domácí trojboj.

Karlovarsko čeká náročná bitva s Libercem. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/ Aleš Bedlík

Přitom Vary vstoupily do utkání s Kladeňáky velmi dobře, když urvaly první set. „Skutečně jsme začali velmi dobře,“ souhlasil s úspěšným vstupem do duelu brazilský blokař ve službách Karlovarska Éder Levi Kock.

Pak už začali úřadovat v hale míčových sportů volejbalisté Orlů, kteří dokázali duel otočit ve svůj prospěch. „Bohužel jsme měli problém udržet vysokou úroveň naší hry,“ přiblížil Éder rozdíly mezi týmy, které duel rozhodly. „Soupeř toto využil a udělal z toho vítězný zápas,“ bědoval třicetiletý volejbalista nad ztraceným duelem.

Na žádný smutek však Karlovarsko nemá čas. Již ve středu 11. listopadu přivítá od 18.00 hodin v hale míčových sportů libereckou Duklu, kterou dopraví do lázeňského města exkarlovarský Lukáš Ticháček. „Po Kladně jsme si vyříkali, co jsme udělali dobře a co špatně a zapracovali na tom, “ prozradil Éder.

Jenže Vary se musí mít před druhou domácí bitvou v řadě na pozoru. Severočechům se totiž v novém ročníku daří, což potvrzuje i postavení v tabulce, ve které zaujímají čtvrtou příčku s bilancí tří výher a jedné prohry.

„Víme, že další zápasy budou těžké a máme málo času na přípravu i přesto se budeme snažit fanouškům předvést co nejlepší výkon,“ slibuje za kabinu Karlovarska brazilský čahoun. „Uděláme vše pro to, abychom zvítězili,“ upozorňoval Éder, že se spoluhráči budou o cenné vítězství rvát.

V sobotu 11. listopadu pak hráči z městě minerálních pramenů zakončí domácí trojblok bitvou s Českými Budějovicemi, která bude zahájena v hale míčových sportů v 18.00 hodin.