/Volejbal/ Volejbalisté Karlovarska si v týdnu spravili chuť. Po víkendové domácí prohře s Kladnem 1:3 porazili svěřenci karlovarského kouče Liama Sketchera v hale míčových sportů Duklu Liberec, nad kterou slavili výhru 3:1. „Duely s Libercem jsou téměř vždy vyrovnané a výhra proti němu se nikdy nerodí snadno,“ upozorňoval nahrávač Karlovarska Wessel Keemink, že i tentokrát nedal Liberec Varům nic zadarmo.

A věděl, o čem mluví. Karlovarsko sice ovládlo první set v tom druhém však Liberec přiložil pod kotel a bylo z toho vyrovnání. „Myslím si, že ve druhém setu byla možná trochu vidět nervozita novějšího týmu, který prohrál dva zápasy za sebou,“ narážel holandský volejbalista na nově složený tým, který se stále sehrává. Výběr z lázeňského města posléze urval následující dva sety, čímž dovedl duel do druhé domácí výhry v novém ročníku UNIQA extraligy.

„Jsem si jistý, že v tomto ohledu během sezony porosteme a samozřejmě nám k tomu pomůže i tato výhra,“ věří v lepší zítřky Keemink, který se stal v bitvě s Libercem hráčem zápasu.

A to by se hodilo. O víkendu, přesněji v sobotu 11. listopadu, uzavřou Vary náročný domácí trojblok, kdy je opět čeká náročná volejbalová šichta. Do lázní dorazí českobudějovický Jihostroj, který se drží v neúplné tabulce se třinácti body na druhém místě, ale oproti Karlovarsku má o dvě odehraná utkání více. „Program je docela náročný,“ narážel Keemink na tři domácí zápasy během osmi dnů, které Karlovarsko absolvuje.

Poslední tak přijde na pořad výběr Jihočechů. „Uděláme všechno pro to, abychom byli na poslední zápas doma v této sérii co nejčerstvější," slibuje za karlovarskou kabinu jeden z nejzkušenějších hráčů v dresu Karlových Varů.

„Samozřejmě si myslím, že každý domácí zápas je pro nás důležitý bez ohledu na to, co se stalo předtím. Máme úžasné fanoušky a v každém zápase jim chceme dát to nejlepší,“ připomněl skvělé fanoušky, kteří stojí za karlovarským výběrem, i když se zrovna nedaří.

Jihočeši, kterým patří zmiňovaná druhá příčka dorazí do lázeňského města s nálepkou favorita. „Chceme vyhrát každý zápas obzvlášť doma, ale nebude to snadné, takže budeme připraveni bojovat,“ doplnil k sobotní bitvě holandský nahrávač.