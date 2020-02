Tam vytěžili ze čtyř utkání pět bodů, čímž i nadále zůstali ve hře o účast v květnovém finále extraligy juniorů, do kterého postoupí nejlepších osm týmů.

V prvním duelu Karlovarsko nastoupilo proti Českým Budějovicím, kterým podlehlo až ve zkrácené hře 2:3 na sety.

„Souboj s Českými Budějovicemi byl hodně dramatický v koncovkách setů, tedy až na první set. Soupeř z jihu Čech nás zaskočil velice dobrým servisem po dobu celého zápasu,“ vracel se k neúspěšnému vstupu do čtvrtého kola trenér Karlovarska Milan Bican.

VK ČEZ Karlovarsko – České Budějovice 2:3 (-17, 23,-23, 22, -12). Karlovarsko: Džavoronok, Petrák, Houda, Baláž, Škubal, Fišer, Bárta (stř. Šindler, Hnojský, Štatský).

I druhý duel, který tým ze západu Čech na palubovce v Benátkách odehrál, vytoužené vítězství nepřinesl, když i na druhý pokus rozhodoval o vítězi tie-break, který přetavili ve vítězství hráči Beskyd.

„Toto utkání jsme již odehráli bez kluků z A-týmu, kteří odjeli na zápas do Brna. Prezentovali jsme se velice bojovnou hrou a výsledkem byla výhra v prvním setu. Pak nás soupeř dostal pod tlak zásluhou kvalitního skákaného servisu a dostal se do vedení 2:1 na sety. Poté jsme sáhli po střídání, kdy na palubovku přišel univerzál Jiří Škubal a začalo se nám dařit, když jsme dovedli zápas do tie-breaku, ale bohužel ten jsme nezvládli,“ hodnotil druhé vystoupení svého týmu Bican.

VK Karlovarsko – Green volley Beskydy 2:3 (23, -22, -15, 26, -7). Karlovarsko: Fišer, Petrák, Šindler, Stefanovič, Štatský, Houda, Bárta (stř. Škubal, Hnojský).

Třetí duel, ve kterém se Karlovaráci postavili Hradci Králové, sice dobře rozehráli, nakonec však museli skousnut porážku 1:3 na sety.

„Pro nás to byl nešťastný zápas, do kterého jsme sice dobře vstoupili, ale posléze si nechali vzít zbytečnými chybami koncovky tří setů,“ zklamaně popisoval třetí duel karlovarský trenér.

VK Karlovarsko – Slavia Hradec Králové 1:3 (20, -23, -22, -24). Karlovarsko: Fišer, Petrák, Houda, Stefanovič, Štatský, Baláž, Bárta (stř. Šindler, Hnojský).

Konec dobrý, všechno dobré. V podání Karlovarska to pak platilo dvojnásob, když dosáhlo v souboji s Benátkami na cennou výhru, která mu navíc udržela naději na účast v květnovém finále extraligy juniorů.

„Na poslední utkání nás opět posílil nahrávač Džavoronok a byla znát naše převaha, obzvlášť pak souhra kluků z A-týmu. Druhý set jsme začali stejně ale během hry se dostavila nervozita, že utkání ztratíme a sestoupíme do třetí skupiny, když set jsme ztratili v koncovce. Ve třetím setu jsme opět dávali soupeři šance na dobrý výsledek, ale nakonec jsme set urvali v náš prospěch. Do čtvrtého jsme pak vlétli už bez nervů a výhra 25:5 mluví za vše,“ chválil si vítěznou tečku za čtvrtým kolem Bican.

„Stále máme šanci probojovat se do květnové finále juniorské extraligy mezi osm nejlepších týmů, ale stát se může cokoliv. Ještě nás čeká jeden turnaj v březnu,“ dodal závěrem.

VK Karlovarsko – Benátky nad Jizerou 3:1 (12, -23, 18, 5). Karlovarsko: Džavoronok, Šindler, Houda, Baláž, Stefanovič, Fišer, Petrák (stř. Bárta, Hnojský, Štatský).