Brazilce Bugy se dotkl jen třikrát. Po testovacím vnitřním kopu přišla ve dvanácté vteřině duelu pravá přední a po ní levý hák, který soupeře z kolébky MMA nekompromisně knockoutoval. Konec. Rodrigo Buga leží bezvládně na podlaze oktagonu, okolí se ho hned snaží dostat „zpět“. Murad Eldarushev okamžitě omluvně poklekává u svého soupeře…

„Na rovinu mě to trochu překvapilo, ale na druhou stranu těsně před zápasem mi můj hlavní trenér Ladislav Ivančák řekl, že jdeme na válku a že to mám rychle ukončit, že tady na mě nebude čekat 15 minut. Díkybohu se to povedlo,“ líčí Murad Eldarushev.

Ten byl připraven na tvrdou bitvu, jeho soupeř je ostatně majitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu. Toho si byl Murad Eldarushev dobře vědom, přesto se ani boje na zemi nebál. „Chtěli jsme to držet v postoji, ale na grappling mě šikovně připravuje Michael Madej, takže jsem měl před soupeřem respekt, ale neobával jsem se ani toho, jít ´dolů´,“ nenechal se rozhodit karlovarský bojovník.

Ten musel před soubojem shodit celkem 15,5 kilogramu. „Bylo to náročné, ale začal jsem již dva měsíce před zápasem. Čím víc se blížil, tím větší to bylo peklo, bez cukru, žádné těstoviny a ovoce a třeba osm litrů vody denně. Je to strašný, ale musíš prostě navážit těch 93 kg,“ poukazuje.

Do klece Eldarusheva doprovodila píseň od Sabiny Kors. „Je to písnička o Dagestánu, nostalgie pro rodnou zemi, která mi přidává hodně sil do zápasu, a stejnou nástupovku má i jedna z top hvězd světového MMA a můj krajan Khabib Nurmagomedov. Takže je to pro mě srdcovka,“ vysvětluje.

Murad Eldarushev měl v hledišti otce a spoustu blízkých přátel. Ti ho nechtěli pustit po vítězném zápase do šatny. „Nenechali mě tam v klidu dojít, každý chtěl fotku, ale nikdo nechtěl pochopit, že jsem psychicky unavený a potřebuji klid,“ směje se s odstupem.

První cesta po zápase vedla z Grandhotelu Ambassador domů. „Jel jsem odpočívat, bylo to, jak jsem říkal, hodně psychicky náročné a to mě strašně za celý den čekání na zápas vyčerpalo, takže oslava zatím nebyla. Mám v plánu si trochu odpočinout a pak se vrátím k tréninkům a dál čas ukáže. Měl jsem dvě nabídky od Octagonu, ale bohužel jsem to musel odmítnout kvůli tomu, že jsem skoro půl roku pořádně netrénoval, zranění, různé starosti a tak dále,“ přibližuje Murad Eldarushev.

Několikaměsíční příprava na zápas je finančně obrovsky náročná. „Příprava samozřejmě stojí dost peněz, hodně mi v tom pomáhají sponzoři, nadační fond Delfíni, kterého zakladatelem je můj kamarád a skvělý člověk velmi podporující sport i lidi, kteří se ocitnou v nouzi, pan Milan Zádamský, společnost Business Money a pražský club Goldfingers v čele s Tomášem Ptáčkem, S. & W. Automobily a také některé z karlovarských firem, které zmiňuji na sociálních sítích,“ vypočítává Murad Eldarushev.

Pomáhá i Central Apotheke. „Když jsem nemocný, léčí mě, patří mým kamarádům, a na lécích tak dokážu ušetřit,“ přidává vítěz sobotního zápasu na Fight Night West.

Po galavečeru Murad Eldarushev musel poděkovat i dalším pomocníkům, bez kterých by Bugu neporazil. „Obrovské poděkování patří všem fanouškům, mému skvělému týmu, kamarádům, přátelům a rodině! Také Michaelu Madejovi a zvláštní pak skvělému specialistovi, kamarádovi a trenérovi Ladislavovi Ivančákovi,“ vzkazuje Murad Eldarushev.

A co říkal na jeho vítězství právě jeden z největších strůjců úspěchu Ivančák? „Řekl svoji typickou kombinaci slov: ´Pěkná práce´,“ prozradil na závěr Murad Eldarushev.