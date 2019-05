Touha vyhrát, se kterou Karlovarští do Prahy odjížděli, bohužel nedošla naplnění a nechybělo moc, aby se vrátili s kanárem. Od toho je zachránila jen výhra Karla Hrona nad Zdeňkem Kalousem v singlu.

„Nemohu říct, že bychom hráli špatně nebo že by nám chybělo nasazení. Hráli jsme to nejlepší, co umíme, snažili jsme se, ale jak to tak ve sportu občas chodí, domácí byli prostě lepší,“ přiznal po utkání hrající trenér karlovarského týmu Jan Vanke.

Avia Čakovice – SK Liapor Witte 6:1. Zápasy: Jiří Kalous, Jakub Chadim – Jakub Medek, Bíbr (Hron) 10:7, 10:4; Kučera, Tomáš Chadim – Vanke, Dan Putík 10:9, 10:8; Jiří Kalous, Kučera, Jakub Chadim – Jakub Medek, Bíbr Kokštein (Jiří Putík) 10:3, 10:2; Zdeněk Kalous, Fík, Souček – Vanke, Matěj Medek, Dan Putík 10:9, 10:8; Pachman, Souček (Fík) – Kokštein, Jiří Putík (Matěj Medek) 8:10, 10:8, 10:8; Zdeněk Kalous – Hron 8:10, 9:10; Jiří Kalous, Kučera, Jakub Chadim – Vanke, Matěj Medek, Dan Putík 10:9, 10:9.