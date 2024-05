Vítězné tažení nohejbalistů karlovarského Liaporu skončilo o víkendu v Čelákovicích. Západočeši nestačili v 9. kole základní části extraligy mužů na tamní Spartak, kterému podlehli 4:6, čímž tak přišli o sérii, která čítala šest výher v řadě a sedm utkání bez prohry.

SK Liapor Karlovy Vatry. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Začali jsme špatně,“ vracel se k utkání karlovarský kapitán Jan Vanke. A ví, o čem mluví. Liaporu nevyšly úvodní dvojky, po kterých prohrával 0:2.

„Nepodařilo se nám proměňovat chycené útoky soupeře, čímž jsme se sami zbytečně připravili o bodový zisk,“ smutně poznamenal Vanke k neúspěšnému rozjezdu. Za brzdu však záhy zatáhla trojka bratří Matěje a Jakuba Medků s Karlem Hronem, která ve třísetové bitvě, přerušené na dvacet minut deštěm, porazila elitní trojici domácích, a na jejich výhru navázala ve druhém zápase trojic i druhá karlovarská sestava ve složení Vanke, Tolar, Kokštein, kdy tak Varáci srovnali krok na 2:2.

„V polovině utkání jsme šli dokonce do vedení, když Michal Kokštein s Tobiášem Gregorem v zápase třetích dvojic přetlačili o jediný balon domácí sestavu, ve které hrál i reprezentant Maďarska a úřadující mistr světa v singlu Ádam Fodor,“ poukazoval Vanke na obrat svého týmu, který šel po třech bodech v řadě do vedení 3:2.

Jenže, za domácí výběr si spravil chuť v singlu v bitvě s Lukášem Tolarem Ádam Fodor, a bylo opět vyrovnáno. „Po prvním odvetném zápase trojic jsme šli opět do vedení my, ale byl to náš bohužel poslední bodový zisk v duelu,“ přiblížil průběh bezmála čtyřhodinového duelu kapitán Varů.

Zbylá utkání totiž přetavily ve vítězství Čelákovice, které tak dosáhly na výhru 6:4, čímž tak oplatily Liaporu prohru z prvního vzájemného zápasu, kdy v Doubí prohrály 3:6. „Prohráli jsme čtyři z pěti zápasů dvojic, to byla hlavní příčina našeho neúspěchu,“ našel závěrem zlomový moment duelu Vanke.

I přes prohru si Západočeši udrželi druhou příčku, když po čtrnáctidenní přestávce se navrátí do nohejbalové kolotoče v rámci 10. kola, ve kterém budou hostit v sobotu 8. června od 14.00 hodin pražský Start.