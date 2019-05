Na dvorcích extraligového SK Liapor Witte v Doubí se konalo mistrovství České republiky v nohejbalu dvojic a trojic mladších žáků. Mezi nejlepší se probojovaly i naděje karlovarského nohejbalu. Na šampionát nejmladší věkové kategorie nohejbalistů bylo přijato celkem 19 dvojic a 13 trojic a to je nejvyšší účast na této vrcholné akci za poslední tři roky. Kromě extraligových klubů z Modřic a Karlových Varů a prvoligových Holic, Českých Budějovic a Českého Brodu se na třech antukových dvorcích představili i žáci oddílů, které se sice nepohybují v nejvyšších soutěžích dospělých, zato se poctivě věnují výchově mládeže – z Radomyšli, Žďáru nad Sázavou, Pekla nad Zdobnicí, Stříbra a Dolních Počernic.

Organizací dvoudenního šampionátu byl Českým nohejbalovým svazem pověřený karlovarský SK Liapor Witte, který má s pořádáním podobných akcí mnohaleté zkušenosti, a náročný dvoudenní mítink zvládl bez jediného problému.

„Věřím, že i ti nejmenší si zaslouží mistrovství republiky s plnou parádou, a tak jsme jim ji dopřáli a turnaj uspořádali v podobném duchu jako Světový pohár klubů před dvěma lety. Slavnostní zahájení se státní hymnou a osobní účastí první náměstkyně karlovarské primátorky Hany Zemanové, vlajky na stožárech a podobné věci některé z těch dětí viděly a slyšely poprvé v životě,“ pochlubil se ředitel turnaje a prezident pořádajícího SK Liapor Witte Vladimír Hlavatý. Mistrovství ale bylo především o sportu a i v tomto ohledu předčilo všechna očekávání. „Sportovní úroveň byla velice dobrá, určitě vyšší, než by se dalo u této věkové kategorie předpokládat. Pro nás to bylo o to radostnější, že se mezi elitu po několika letech zase probojovaly sestavy našeho oddílu,“ neskrýval hrdost Hlavatý.

Největšími favority a suverény šampionátu byli žáci z Modřic, kteří „urvali“ oba tituly a ve dvojicích i stříbro. Z domácích nadějí se prosadili Tobiáš Gregor, Marek Lebeda a Petr Stýblo, kteří se ve dvojicích i v trojicích probojovali do elitní čtyřky a zřejmě jen menší zkušenosti a psychická odolnost je připravily o medaile. Nicméně i „brambory“ z mistrovství republiky mají svou cenu, jsou potvrzením, že se karlovarský nohejbal ubírá správnou cestou, a pro kluky samotné velkou motivací pro příští roky. Velmi slušně si vedla i druhá karlovarská sestava Matěj Sunek, Jirka Malý a Dominik Novotný, kteří se ve dvojicích probili do čtvrtfinále a ve trojicích do osmifinále.

12. GALA mistrovství ČR v nohejbalu mladších žáků, medailové pořadí dvojic: 1. MNK Modřice B (Michael Svoboda, František a Roman Dlabkové), 2. MNK Modřice A (Patrik Iláš, Tomáš Jahoda), 3. SKP Žďár nad Sázavou A (Adam Bukáček, Matěj Sobotka), 4. SK Liapor Witte A (Tobiáš Gregor, Marek Lebeda, Petr Stýblo); medailové pořadí trojic: 1. MNK Modřice A (Michael Svoboda, Tomáš Jahoda, Patrik Iláš), 2. Slavoj Český Brod (Jan Bálek, Michal Červenka, Richard Baloun, Antonín Blažek), 3. SKP Žďár nad Sázavou A (Adam Bukáček, Matěj Sobotka, Marek Zapletal), 4. SK Liapor Witte A (Tobiáš Gregor, Marek Lebeda, Petr Stýblo).