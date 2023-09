Naposledy naskočili nohejbalisté karlovarského Liaporu do základní části extraligy mužů 17. června, kdy ve čtrnáctém kole porazili Čelákovice 6:3, čímž tak zakončil první část soutěže na pátém místě. Posléze následovala dlouhá přestávka, během které se však tým z lázeňského města vůbec nenudil. „V létě tradičně proběhla celá řada letních turnajů, které jsme v rámci přípravy absolvovali,“ prozradil náplň přestávky kapitán Varů Jan Vanke.

Nohejbalisté Liaporu se o víkendu představí na kurtech Žatce, kde zahájí ošidné play-off. | Foto: Daniel Seifert

„Zaměřili jsme se především na herní stránku a od srpna jsme tréninky z intenzivněli a zaměřili na sehrávání jednotlivých sestav do play-off,“ upozorňoval Vanke, že hráči Liaporu měli před startem play-off nohy plné práce.

Navíc druhá část extraligy, ve které již půjde o medaile, nabídne nový formát. „Bude se hrát bez třetí dvojice, která byla v základní části naší silnou zbraní, proto měl trenér k řešení složení sestav dvojic do play-off,“ narážel Vanke na kouče Petra Tolara, který neměl jednoduchou úlohu.

PODÍVEJTE SE: Baníkovci neprodali kůži lacino! Energie je zlomila čtyřmi zásahy

V sobotu 2. září naskočí Liapor do čtvrtfinále, které se hraje na dvě vítězná utkání. První duel odehrají Karlovy Vary od 10.00 hodin na kurtech Žatce, který zakončil základní část na čtvrtém místě. A co kapitán Liapor očekává od prvního duelu? „Vyhrocený a vyrovnaný zápas plný emotivních momentů. V Žatci tradičně diváci vytváří bouřlivou, až pro hosty nehostinnou atmosféru, kterou však musíme zvládnout a soustředit se jen na výkony na hřišti,“ poukazoval kapitán Liaporu.

Navíc Žatec před play-off posílil o bývalého hráče Vsetína a juniorského mistra světa Ftáčníka, který by měl vyztužit především hru trojic. „Žatec bude stavět svůj výkon především na kvalitní hře dvojic, které se jim letos extrémně daří a na singlu, který hraje v Ondřej Vít. Navíc se Žatci letos podařila základní část jako snad v žádné z předchozích sezon, ale výsledky nebyly nijak náhodné. Tým z Žatce jsme snad nikdy v předchozích sezonách v play-off nepotkali, proto musíme zahrát skvělý nohejbal, aby to na soupeře stačilo,“ je si vědom Vanke, že Liapor bude muset podat velmi kvalitní výkon, aby na horké půdě soupeře uspěl.

Chceme být lepší a úspěšnější než minulou sezonu, přeje si trenér Sabadka

„Určitě se nedá s ničím kalkulovat, první vítězství by nám dodalo trochu klidu a věřím, že na domácí půdě by se nám v dalším týdnu hrálo lépe. Chceme se hlavně soustředit na každý dílčí zápasový bod, který nás přiblíží k postupu,“ netají závěrem Vanke, že by Liapor rád přes Žatec postoupil.