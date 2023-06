/TENIS/ V pondělí 19. června odstartoval v tenisovém areálu Gejzírpark mezinárodní turnaj ITF kategorie MT700, tedy nejvyšší turnaj seniorské kategorie v Česku a druhé nejvyšší na mezinárodní úrovni.

V Gejzírparku odstartoval mezinárodní turnaj ITF Masters. | Foto: TC Gejzírpark Karlovy Vary

Turnaj, který je součástí série ITF World Masters Tour, se pravidelně účastní na sto padesát tenistů a tenistek z celého světa. Do letošního, již 25. ročníku turnaje, je přihlášeno na sto čtyřicet tenistů z dvaceti jedna zemí, mimo jiné z Norska, Estonska, Švýcarska, Turecka, a dokonce i Austrálie, Kostariky či Mexika.

Vedle českých hráčů, kterých je do turnaje přihlášeno přesně padesát, mají největší zastoupení tenisté ze sousedního Německa (45), Rakouska (8) a Velké Británie (6).

Turnaje se účastní hráči a hráčky starší třiceti let, přičemž věkové kategorie jsou odstupňovány po pěti letech. Nejsilnější obsazení je standardně v kategoriích od 50 do 65 let. Nejmladšímu účastníkovi letošního turnaje dvaatřicet let, naopak nejstarším je téměř devětaosmdesátiletý Marx Werner z Německa, přičemž hráčů starších osmdesát let je ve startovním poli dokonce jedenáct, když celkově se turnaje se účastní 110 mužů a 30 žen.

NAJDETE SE? V Sokolově si užili běžecký triumf Opltovi

Barvy domácího Tenisového klubu TC Gejzírpark Karlovy Vary, respektive západočeské oblasti, hájí hned šestice hráčů ve složení Hana Rinková (W55), Josef Sysel (M65), Jiří Hofmann (M55), Jakub Zvára (M50), Karel Luhan (M45) a Radek Plas (M40).

Turnaj se hraje v tenisovém areálu Gejzírpark u Březové, disponujícím nejen devíti antukovými kurty, ale i krásným zasazením do okolní přírody a bohatou historií, sahající až do roku 1905.

První zápasy byly rozehrány v pondělí 19. června odpoledne a turnaj uzavřou v pátek 23. června finálové zápasy nejpočetnějších kategorií. Od úterý do pátku začínají první zápasy v 9 hodin ráno, program pokračuje až do podvečerních hodin. Poslední zápasy by se měly odehrát v pátek 23. června kolem poledne.

Turnaj by nebylo možné uskutečnit bez velkého osobního nasazení Jana Kučery, ředitele turnaje a zároveň předsedy seniorského tenisu při Českém tenisovém svazu, který turnaj pořádá již po třetí dekádu.

Turnaj finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary a Karlovarský kraj a věcné ceny a suvenýry pak věnovaly společnosti Korunní s.r.o., Lasting Sport a Thun 1794.