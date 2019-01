Karlovy Vary - Náročný program mají před sebou pod taktovkou trenéra Jiřího Nováka volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. Vystoupení v extralize, Českém poháru či v prestižní Lize mistrů. Karlovaráci se budou mít v lednu co otáčet.

Trenér VK ČEZ Karlovarsko - Jiří Novák. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Po Novém roce jsme využili bezzápasový režim k obnovení fyzického fondu a nácviku individuálních činností, na který jsme v prosinci neměli až tolik času,“ přiblížil náplň krátké novoroční přestávky Jiří Novák (na snímku), trenér Karlovarska. Nabitý program, když během ledna odehrají karlovarští hráči šest náročných duelů, ho zcela jistě neponechal v klidu.

„Musíme rozložit síly do více hráčů, ale vždy se budeme snažit o co nejlepší výsledek,“ narážel Novák na hlad svých svěřenců po vítězství. Ve volejbalové Lize mistrů Karlovarsko hltá ve skupině ´smrti´ proti volejbalovým gigantům velmi cenné zkušenosti. Teď před sebou má Karlovarsko dalšího aspiranta na triumf v prestižní Lize mistrů, Modenu. „Bohužel i přes naše bojovné výkony v Lize mistrů to na týmy v naší skupině zatím nestačí,“ narážel Novák na porážky s Kožle či Civitanovou.

„Opět se budeme měřit s jedním z nejlepších týmů v Evropě, tudíž víme, co nás asi tak čeká,“ přemítal nad silou soupeře Novák. A ví proč. Modena má svůj kádr prošpikovaný skrz naskrz především reprezentanty v čele s obávaným zabijákem Zaytsevem. „V každém zápase je šance zvítězit, nikdy dopředu nevíme, co se může stát. Musíme každý z nás předvést to nejlepší a na konci uvidíme, jestli to na vítězství stačí, či ne,“ poukazoval Novák a závěrem přidal: „Cílem je předvést maximální, nebojácný výkon. Navíc přidat enormní bojovnost a víru v úspěch.“