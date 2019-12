K prvnímu zápasu juniorského turnaje nastoupily Češky v Chebu proti Rakušankám a nakonec se radovaly z výhry 26:24.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

V prvním poločase to byla přetahovaná. A byť Češky odskočily krátce do tříbrankového vedení 9:6, do přestávky se Rakušanky opět dotáhly na rozdíl gólu. Za patami se pak Češkám soupeřky držely i ve druhé půli, nepustily je z dostřelu, a ve 46. minutě šly dokonce do vedení 19:17. Dotahovat tak rázem musely pro změnu Češky, do konce zbývaly tři minuty hry a domácí hráčky ztrácely na Rakousko dvě branky 22:24. Poslední minuty zápasu ale Češky ovládly. Čtyři branky v řadě z rukou českých kanonýrek znamenaly obrat na konečných 26:24.