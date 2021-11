„Hráli jsme každé tři dny a program jsme měli opravdu řádně nabitý,“ naráží polský smečař Lukasz Wiese na náročnou sezonu, kterou Karlovarsko absolvuje. „Důležité je mít v kádru hráče, kteří dokáží udělat během zápasu dobrou změnu,“ připomíná široký kádr Varů, který se v nové sezoně pere o co nejlepší výsledky.

Per to tam se minulo účinkem, tři body si odvezlo Karlovarsko

Tým ze západu Čech jde od zápasu k zápasu, na důležité tréninky tak nemá kvůli své vytíženosti prakticky žádný čas. „Za jiných okolností by mě to nemrzelo, jelikož každý hráč raději hraje, než trénuje, ale v tuto chvíli potřebujeme trénink více než hraní,“ přemítá Wiese nad tréninkovým výpadkem z důvodu nabitého programu.

Nejen polský bohatýr hodně těžko kousal vyřazení Varů v třetím předkole Ligy mistrů, kdy scházel Karlovarsku k postupu do hlavní fáze pouze jeden krok, ten nejdůležitější. Vary ho však nezvládly a dál šel zaslouženě Lisabon, který v lázních vyhrál 3:1 na sety.

„Pro všechny to bylo bolestivé selhání,“ přiznává smutek, který pohltil karlovarskou kabinu po vyřazení. „Stálo nás to hodně sil i zdraví. Myslím si, že každý věděl, že tohle je tým, který můžeme porazit, hlavně doma, ale bohužel se to nepodařilo,“ vracel se Wiese k rozhodujícímu utkání.

Po vyřazení si tak mohli svěřenci trenéra Jiřího Nováka trochu oddychnout a před startem ve Vyzývacím pohárem CEV užít trochu volnější program.

„Dvě volné středy od začátku sezony,“ pochvaloval si zaslouženou přestávku karlovarský smečař. Karlovarsko se tak plně může soustředit na domácí scénu, alespoň prozatím.

Karlovarská volejbalová letka rozstřílela Beskydy, brala šestou výhru

„Cílem je vyhrát všechny zápasy, jelikož jsme ztratili body s Příbramí a Prahou,“ říká Wiese. Naposledy uspěly Karlovy Vary na horké palubovce Ostravy, kde vyhrály 3:0 na sety. „Pro mě to bylo historické vítězství. Vrátit se z Ostravy bez ztráty setu, to se nestává moc často,“ poukazuje s úsměvem.

Teď čeká Karlovarsko další peprný zápas. Do haly míčových sportů dorazí v sobotu 27. listopadu Kladno, což přinese od 18.00 hodin velmi zajímavé měření volejbalových sil. „Myslím si, že poslední dva týdny nám umožnili trochu zklidnit hru, takže určitě budeme chtít urvat tři body, v týmu je naše síla,“ přeje si další domácí výhru Wiese.

O víkendu se navíc mohou hráči z lázní vítězně naladit na první utkání vyzývacího poháru, které odehrají ve středu 1. prosince od 19.00 na palubovce srbské Ribnice Kraljevo. „Do Srbska jedeme jako favorit, musíme hrát, jak nejlépe umíme a pak uvidíme, co bude dál,“ dodává závěrem osmadvacetiletý smečař.