Karlovy Vary – Basketbalisté karlovarské Thermie zdolali v domácích utkáních Kladno i Beroun, ale cesta za výhrami pro ně nebyla snadná.

Karlovarský basketbalový víkend odstartovalo v sobotu navečer utkání II. ligy mužů, ve kterém se ve Dvorech představil tým Kladna. Utkání plné zvratů, ve kterém ani vedení o pětadvacet bodů nezaručovalo výhru.

Thermia Karlovy Vary – BK Ederstav Kladno 113:101

Zápas, ve kterém oba soupeři mysleli více na útok než na obranu (aby byla na obou stranách skóre stovka, se zase nevidí tak často), se odehrával jak na houpačce. Po první víceméně vyrovnané pětiminutovce se domácí dostali do tempa, o první přestávce vedli 31:23 a ve druhé čtvrtině se doslova utrhli ze řetězu. V rozmezí od 15. do 17. minuty zvýšili svůj náskok až na 25 bodů (55:30) a o poločasu svítilo na ukazateli 62:39.

Přestávka ale pomohla více hostům, kteří se ve druhé půli postarali o menší drama. Karlovarským střelcům jako by došel prach, a tak Kladenští pomalu trpělivě ukrajovali z náskoku Thermie bod po bodu. Na konci třetí čtvrtky se přiblížili na dvanáct a ve 37. minutě brnkal na nervy nepočetného publika stav 82:80. Závěr už ale naštěstí patřil opět domácím, když tři minuty před koncem dávali stý bod, vedli už zase o třináct (100:87) a utkání dotáhli do vítězného konce.

Thermia Karlovy Vary – BK Beroun 86:78

Ani nedělní utkání na palubovce ZŠ Dvory nepostrádalo dramatičnost, i když se sobotním nervákem se to srovnat nedá. Domácí začali dobře, skóre otevřel trojkou Dufek a Thermia si pak rychle vytvořila zhruba desetibodový náskok, který s menšími výkyvy udržovala až do konce třetí čtvrtky. První vyhráli Karlovarští o osm bodů 28:16, poločas o sedm bodů 46:39 a po třetí čtvrtině vedli o dvanáct bodů 69:57.

Podobně jako v sobotu se největší drama odehrávalo v závěrečné části hry. Ta začala pro Thermii velice dobře, když hned v úvodu proměnil Zolotarov dvě trojky a domácí rázem vedli 75:57, jenže pak osm a půl minuty (!!) nedali koš ze hry a soupeř trpělivě snižoval.

Bůhví, jak by to dopadlo, nebýt úspěšné střelby šestek (Slavík 3× a Pešek 4×), která udržela Thermii ve vedení. Karlovarští se střelecky chytli až 55 vteřin před koncem, kdy se trefil Dufek, a do sirény upravili na konečných 86:78.

Nejlepší střelci Thermie, sobota: Pešek 25 (3×3) a Dufek 23 (1×3); neděle: Zolotarov 28 (4×3) a Dufek 21 (1×3). (lht)