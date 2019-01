Karlovy Vary – Je to tady. Po dva dny bude kralovat Karlovým Varům opět basketbal.

Dnes a zítra, tedy ve středu 16. ledna a čtvrtek 17. ledna, bude hostit hala míčových sportů v lázeňském městě celorepublikové finále v basketbale v rámci Sportovní ligy škol, ve kterém budou bojovat o pohár MŠMT středoškoláci.

Jedním z účastníků finále bude karlovarská střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, jejichž barvy bude hájit tachovská basketbalistka Simona Valentová.

„My si vloni vyzkoušely finále v trojkovém basketbalu, ale nakonec z toho nebylo nic moc umístění,“ vracela se zpět v čase studentka třetího ročníku oboru masér Simona Valentová.

„Letos jsme hrály kvalifikaci, ale nedařilo se nám, nakonec jsme obdržely divokou kartu, tak snad nebude až tak divoká,“ žertovala basketbalistka, která své krůčky načala v BK Slavoj Tachov.

Ta tak bude patřit k tahounům karlovarského výběru. „Basketbal hraji již od sedmi let, když to spočítám, tak už jedenáct let je pro mě basketbal vším,“ vypočítávala sedmnáctiletá rozehrávačka. Někdy je však spojení sport a škola pořádná alchymie. „Prozatím dávám přednost škole, poté přijde na pořad opět basketbal, tak uvidíme, jak to dopadne,“ s úsměvem narážela Valentová na prozatímní přerušení basketbalové kariéry.

„Není moc času na trénování, i když nabídky mám, ale jelikož studuji v Karlových Varech, tak tréninky a vše s tím spojené je hodně náročné, ale samozřejmě pokud je čas, jdu si zahrát,“ poukazovala hráčka, která v Tachově obléká dres s číslem 24.

Karlovarskou ´zdrávku´ čekají náročné dva dny. Před sebou má totiž souboje s výběry středních škol, které pocházejí z basketbalových bašt. „Hlavním favoritem na vítězství bude určitě Praha, dále pak Brno či Strakonice. Všechny tyto výběry mají ve svých řadách kvalitní basketbalistky,“ upozorňovala na sílu soupeřů Valentová.

„My máme tým hodně pestrý. Například za nás bude hrát florbalistka, jezdkyně na koni a hráčky, které dříve hrály basketbal, proto si chceme celorepublikové finále především užít,“ odtajnila ambice ´zdrávky´ na celorepublikovém finále Valentová.

Ani karlovarská škola však nechce během finále hrát pověstné druhé housle. „Nechceme být do počtu, a tak budeme bojovat, třebas nám pomohou k dobrým výsledkům i fanoušci, na jejichž hlasivky budeme spoléhat. Ale jak jsem již řekla, chceme si finále užít,“ dodala na závěr Simona Valentová.

Účastníci finále

Kategorie dívky

VOŠZ a SZŠ Praha

Gymnázium Strakonice

Gymnázium Kolín

Gymnázium Brno

Gymnázium Havířov-Podlesí

SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary



Kategorie – chlapci

Gymnázium Ústí nad Labem

Gymnázium Jiřího z Poděbrad

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Matyáše Lercha

Gymnázium Jiřího Wolkera

ISŠTE Sokolov