Poznávací znamení? Soustředěnost a koncentrace. Není chvilka, abyste na tváři brankáře karlovarského FB Hurrican Daniela Varádiho zhlédli během utkání úsměv. Může za to soustředěnost a koncentrovanost, ale posléze pak šestadvacetiletý gólman po utkání rozdává úsměvy na všechny strany.

Daniel Varádi, gólman FB Hurrican Karlovy Vary. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary

A má k tomu řádný důvod. Hurricani kralují 1.lize ve florbale mužů, když ještě v soutěži po šesti odehraných kolech neztratili ani bod. „Co se týče vítězství a získaných bodů, je to za několik posledních let nejpovedenější vstup do sezóny a nálada tomu odpovídá,“ přiznává Daniel Varádi s úsměvem florbalovou euforii, která doslova pohltila karlovarskou kabinu, a hned přidal: „Předsezónní příprava byla výsledkově dost nevyrovnaná, takže se nám všem jistě ulevilo, že se vstup do sezóny vyvedl.“