Neúspěšně. V závěrečném vystoupení základní části museli skousnout hráči Sharks porážku 1:4, když definitivní para hokejový šach mat jim dal pardubický obránce Pavel Kubeš.

V úvodu první třetiny se přelévala hra nahoru dolů a postupem času si vytvořili tlak domácí para hokejisté, kteří ho dokázali ve 12. minutě brankově zužitkovat, když Bernard Hering se obtočil kolem karlovarské svatyně a holí ve vzduchu zavěsil puk za záda brankáře Varů Bechyňského.

V závěru první třetiny pak viselo vyrovnání ve vzduchu, ale proti Michalu Geierovi vytasil pardubický brankář Boček skvělý zákrok, který udělal tečku za první patnáctiminutovkou.

Druhou třetinu načali aktivněji Mustangové, když nejdříve nastřelili konstrukci karlovarské branky a o chvíli později se radovali ze druhé vstřelené branky, to se psala 19. minuta, kdy Bernard Hering z otočky překvapil gólmana Bechyňského a vstřelil svůj druhý gól v utkání.

A pro varské barvy bylo ještě hůře, když ve 22. minutě obstaral třetí gól Pardubic obránce Pavel Kubeš. Poté si oba týmy vytvořily po několika šancích, ale další branky padly až v závěrečné třetině. Malou naději na dobrý výsledek vykřesal pro varský výběr ve 43. minutě kapitán Frank Rennhack, který přiblížil Vary Pardubicím na rozdíl dvou branek. Ještě v téže minutě šly Pardubice po vyloučení Heringa do čtyř, a Sharks navíc odvolali brankáře, čehož využil ke vstřelení rozhodující branky Pavel Kubeš, který skóroval přes celé hřiště do prázdné branky. I když se Vary poté snažily, na výsledku to již nic nezměnilo. Varský výběr tak po roční pauze opět proklouzl díky konečnému třetímu místu do play-off, ve kterém již budou v sázce medaile.

SHK Mustangové AUTO IN – SKV Sharks Karlovy Vary 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Branky a nahrávky: 12. Hering, 19. Hering, 22. Kubeš (Motyčka), 43. Kubeš – 43. Rennhack.

SHK Mustangové AUTO IN: Boček – Neuman, Motyčka, Kolek, Kvoch, Michalec, Kubeš, V. Buhr, Hering, Pabst, Doležal, Kořínek, R. Buhr, Votruba.

SKV Sharks Karlovy Vary: Bechyňský (Korec) – Michalčín, Berger, Nejedlý, Forgo, Haas, Wágner, Rennhack, Kovářík, Geier, Karafiát.