V jedenáctém kole 1.ligy je totiž florbalový los nasměroval do Znojma, kde ve městě vyhlášeném okurkami čekal svěřence karlovarského trenéra Petra Pánka exsuperligový TJ Znojmo LAUFEN CZ. Lídr tabulky ze západu Čech tahal od úvodního hvizdu za kratší konec florbalového provazu, když znojemské okurky pro něj měly hodně kyselou příchuť. Nakonec musel skousnout porážku 5:6, druhou v základní části.

„Celou první polovinu zápasu nám trvalo, než jsme se dokázali vypořádat s rychlými brejky soupeře,“ narážel trenér Karlových Varů Petr Pánek na zásadní rozdíl mezi týmy. A věděl proč. Znojmo bylo vždy o krok lepší, když si během první třetiny vytvořilo dvoubrankový náskok, který však hurricani dokázali snížit v samotném závěru na 2:3. Ale ve druhé dvacetiminutovce si Znojmo vzalo dvoubrankový náskok zpět a hráči z lázní se měli co ohánět. Nakonec opět udeřili v samotném závěru třetiny, když hattrickové střely docílil Jakub Pecha, který tak dal do závěrečné třetiny Karlovarákům šanci na obrat. Do kabin se šlo za stavu 5:4 pro Znojmo. „Soupeř si během utkání vypracoval náskok, a do konce zápasu jsme tak dobývali obranu soupeře,“ popisoval dění na palubovce Pánek. Jenže ani závěrečná dvacetiminutovka nebyla karlovarským barvám příznivě nakloněna, když opět musely dohánět dvoubrankové manko. Nepovedlo se. Druhou porážku v základní části zmírnil v poslední minutě přesnou ranou Michal Klápa, ale to již bylo ze strany hurricanů vše. „Vytvořili jsme si velké množství gólových šancí, bohužel brankář domácích zavřel svoji bránu a nedovolil nám otočit skóre utkání,“ dodal závěrem k duelu Pánek.

TJ Znojmo LAUFEN CZ – FB Hurrican Karlovy Vary 6:5 (3:2, 2:2, 1:1). Branky: 4. Pavel Palát, 7. Martin Ďuriška, 20. Tomáš Kucharič, 27. a 34. Petr Čihal, 59. David Dvořák – 12. Daniel Nicklas, 20. , 22. a 40. Jakub Pecha, 60. Michal Klápa.