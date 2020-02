Během uplynulého týdne odehráli karlovarští hráči dva náročné zápasy, první z nich před svými fanoušky s Libercem, druhý pak v Brně, z obou vyšli vítězně.

„Při vedení proti Liberci 2:0 na sety to byla pouze naše vina. Místo toho, abychom to dotáhli do vítězství 3:0, jsme vypadli z rytmu a umožnili soupeři dostat se zpět do zápasu, a to když jsme dělali zbytečné chyby a prakticky neudrželi koncentraci a výkon z úvodních dvou setů,“ vracel se k vítězství Karlovarska nad libereckou Duklou 3:1 nahrávač Lukáš Ticháček. Podstatně náročnější duel odehrály Vary o víkendu na brněnské palubovce, když navíc musely oželet služby univerzála Filipa Rejlka, kterého zastoupil v pozici kapitána právě nejzkušenější hráč Karlovarska Lukáš Ticháček.

„My jsme věděli, že to bude v Brně těžké, ale jeli jsme tam vyhrát. Brno mělo úspěšnou sérii, takže na tom bylo psychicky dobře, navíc doma dobře podávalo, takže to bylo o tom, abychom udrželi tlak a nepodlehli mu,“ poukázal na předzápasovou taktiku Ticháček.

A ta slavila úspěch. Karlovy Vary totiž i přesto, že dvakrát dotahovaly, nakonec urvaly cennou výhru 3:2 na sety.

„Po prvním setu, kdy Brno opravdu dobře podávalo, si myslím, že se nám to povedlo. I když jsme dotahovali, tak jsme ukázali sílu týmu, že neskládá zbraně a bojuje až do konce, o čemž svědčí i následně vyhraný tie-break,“ chválil si Ticháček, který si tak odbyl vítěznou premiéru s kapitánskou páskou.

Karlovarsko však nečeká žádný odpočinek. Už po utkání s Brnem muselo přepnout na evropský mód, když se dnes střetne od 17 hodin o postup do čtvrtfinále na palubovce rumunského Zalau. Karlovarští hráči vedou v osmifinálové sérii 1:0, a jsou tak krůček od postupu, ale záležet bude, jak se vypořádali s nabitým programem, který jim zcela jistě ubral na volejbalových silách.

„Poslední zápasy byly náročné jak na psychiku, tak i fyzicky,“ přiznával Ticháček a hned připojil: „Hlavně pak ten brněnský, jelikož tam jsme dotahovali, doma s Libercem si myslím, že to byla větší pohoda. Takže nejen ten tie-break v Brně, ale i ta cesta, všechno bude náročné.“

Cíl však zůstává v podání západočeského výběru stejný, postupový. „Uvidíme, jak se na nás nabitý program podepíše, ale my tam jedeme postoupit, což znamená vyhrát dva sety,“ připomněl závěrem Ticháček, že jeho týmu stačí k postupu do čtvrtfinále uhrát na rumunské palubovce pouhé dva sety. Pokud Karlovarsko zvítězí neboli uhraje v Rumunsku dva sety, může se těšit ve čtvrtfinále Vyzývacího poháru na soupeře z Polska, či Turecka.