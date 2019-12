Právě tým ze západu Čech vstupoval do utkání mezi elitou z pozice favorita. A nebylo divu, když si držel první příčku. Jenže tentokrát byla volejbalová realita zcela jiná, když Varáci v Hradci sice ne herně, ale výsledkově propadli a na konto si připsali pouhý bod. To se odrazilo i v tabulce, když z první příčky spadli na čtvrtou příčku, s šestibodovou ztrátou právě na čelo tabulky.

V prvním duelu třetího kola se postavil do cesty Karlovým Varům Liberec, který nakonec přetavil duel ve svou výhru 3:0 na sety.

„Pro náš tým to byl první duel mezi extraligovou elitou,“ narážel karlovarský trenér Milan Bican na silné obsazení třetího kola. „V sestavě se poprvé objevil na postu blokaře kadet Matěj Štatský. Zkušený tým z Liberce musel hrát naplno, když my jsme mu vzdorovali vždy pouze do půlky všech setů. Sice jsme prohráli, ale podali jsme dobrý výkon, škoda jen individuálních chyb, kterých tentokrát bylo příliš, zejména pak na servisu,“ bilancoval první vystoupení Karlovarska, které bylo neúspěšné, Bican.

Ani druhé utkání nebylo pro barvy varského výběru úspěšné, když podlehl pražským Lvům 0:3 na sety, čímž si připsal na konto druhou prohru. „Výborný a bojovný výkon z naší strany, který ovšem nestačil na zisk ani jednoho setu,“ zklamaně přidal ke druhé prohře karlovarský trenér. Poté se utkalo Karlovarsko s Hradcem Králové, se kterým dvakrát během utkání prohrávalo, přesto dokázalo vyrovnat na 2:2. O vítězi pak rozhodovala zkrácená hra, kterou přetavili ve druhý bod hráči z Hradce, kteří tak vyhráli 3:2 na sety. „Pro nás to bylo nešťastné utkání. Nedokázali jsme soupeře ubránit a bylo vidět, že hráči měli za sebou náročný týden,“ připomněl cestu s A-týmem do Makedonie v podání Džavoronka či Baláže Bican.

V posledním utkání pak nestačili Varáci na Příbram, které podlehli 1:3. „Příbram byla nejlepším týmem na turnaji, v tomto duelu už se projevila únava z celého turnaje,“ dodal ke třetímu kolu juniorů Bican.

Extraliga juniorů – VK ČEZ Karlovarsko

VK Karlovarsko – Dukla Liberec 0:3 (17, 17, 16). VK ČEZ Karlovarsko: Fišer, Petrák, Houda, Stefanovič, Štatský, Šindler, Bárta (stř. Bubelini, Hnojský).

VK Karlovarsko – Lvi Praha 0:3 (18, 23, 23). VK ČEZ Karlovarsko: Fišer, Petrák, Houda, Stefanovič, Štatský, Šindler, Bárta (stř. Bubelini, Hnojský).

VK Karlovarsko – Slavia Hradec Králové 2:3 (-23, 23, -18, 20, -9). VK ČEZ Karlovarsko: Džavoronok, Baláž, Stefanovič, Petrák, Houda, Fišer, Bárta (stř. Štatský, Bubelini, Hnojský, Šindler).

VK Karlovarsko – VK Příbram 1:3 (21, -23, -18, -24). VK ČEZ Karlovarsko: Džavoronok, Baláž, Stefanovič, Petrák, Houda, Fišer, Bárta (stř. Štatský, Bubelini, Hnojský, Šindler).

Pořadí v extraligové tabulce po 3. turnaji: 1. Příbram, 2. Lvi Praha, 3. Liberec (všichni 28 bodů), 4. Karlovarsko (22 bodů).