Volejbalisté Karlovarska se budou chtít o víkendu po dvou posledních nezdarech navrátit zpět na vítěznou vlnu.

Karlovarsko bude hostit v hale míčových sportů v sobotu 29. února od 18 hodin Příbram. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Lídr UNIQA extraligy po porážce v Českém poháru s Českými Budějovicemi a Evropském poháru s Ankarou má před sebou další duel, ten bude v rámci extraligy jubilejní, když na pořadu bude dvanácté kolo, ve kterém do lázeňského města dorazí příbramští Kocouři, tedy devátý tým základní části extraligové soutěže. A bude se na co dívat, jelikož Karlovy Vary v hale míčových sportů, kde se duel odehraje od 18 hodin, jen tak body nerozdávají, a ani v souboji s Příbramí tomu nebude jinak. V prvním vzájemném duelu v rámci první části soutěže dosáhlo Karlovarsko na palubovce soupeře na pohodovou výhru 3:0 na sety, na tu by chtělo navázat i před svými fanoušky.