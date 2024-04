Karlovy Vary, přesněji hala míčových sportů, bude o víkendu hostit další vrchol volejbalové sezony. A půjde o hodně. Na programu totiž bude kvalifikace na mistrovství České republiky kategorie dívek U16. A lázeňského město bude mít jedno želízko v ohni, a to v podání dívčího výběru VK Realistic Karlovy Vary.

Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary dosáhly v Českém poháru na bronz. | Video: Daniel Seifert

Do kvalifikace se nominovaly vždy dva nejlepší celky z krajského přeboru, když VK Realistic Karlovy Vary postoupil do skupiny C z prvního místa, BVC Chodov pak z druhé příčky zamířil do skupiny B.

Celkem se kvalifikace zúčastní dvaatřicet družstev, které jsou rozděleny do čtyř osmičlenných skupin. Na vrchol sezony, kterým bude mistrovství České republiky, které se uskuteční od 3. do 6. května v Přerově, se pak probojují vždy čtyři nejlepší družstva z každé skupiny.

V Karlových Varech si tak příznivci volejbalu přijdou na své, když se na čtyřech hřištích, které budou v hale míčových sportů k dispozici, představí SK Ještědská Liberec, Volejbal Rudolfov, VK Realistic Karlovy Vary, Volejbalové centrum nad Metují, TJ Kralupy, VK Slavia Plzeň, VK Královo Pole Brno a SK Kometa Praha. Vše odstartuje v sobotu 20. dubna v 10.00 hodin první kolo, když během dne, odehrají družstva ještě další tři kola.

V neděli 21. dubna, pak přijde na program závěrem kvalifikace, ve kterém družstva odehrají ještě dvě kola, když to sedmé bude na programu ve 12.00 hodin, a poté přijde na řadu slavnostní vyhlášení.

Program kvalifikace

Sobota, 20. dubna

1. kolo: KP Brno – VC nad Metují, Kralupy – Plzeň, Karlovy Vary – Ještědská, Rudolfov – Kometa Praha (vše 10.00).

2. kolo: Ještědská – KP Brno, Kralupy – Kometa Praha, Karlovy Vary – VC nad Metují, Rudolfov – Plzeň (vše 11.30).

3. kolo: Ještědská – Rudolfov, Kralupy – VC nad Metují, Karlovy Vary – Kometa Praha, Rudolfov – KP Brno (vše 14.00).

4. kolo: Ještědská – Kralupy, VC nad Metují – Kometa Praha, Karlovy Vary – Plzeň, Rudolfov – KP Brno (vše 15.30).

Neděle, 21. dubna

5. kolo: Ještědská – Plzeň, Kometa Praha – KP Brno, Karlovy Vary – Kralupy, Rudolfov – VC nad Metují (vše 9.00).

6. kolo: Ještědská – Kometa Praha, VC nad Metují – Plzeň, Karlovy Vary – Rudolfov, KP Brno – Kralupy (vše 10.30).

7. kolo: Ještědská – VC nad Metují, Kometa Praha – Plzeň, Karlovy Vary – KP Brno, Rudolfov – Kralupy (vše 12.00).