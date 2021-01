Na západ Čech totiž zamíří v sobotu 16. ledna lídr tabulky, českobudějovický Jihostroj, na kterého právě volejbalová družina karlovarského trenéra Jiřího Nováka ztrácí pouhé dva body, a v případě výhry by nejen prodloužila domácí neporazitelnost v hale míčových sportů, ale také by se navrátila na první příčku v tabulce.

Navíc Jihočeši zamíří do města minerálních pramenů posíleni o cenný skalp liberecké Dukly, takže se dá očekávat velmi zajímavá bitva, která nabídne to nejlepší z české volejbalové scény. „Očekávám kvalitní volejbal, který se bude divákům líbit, se šťastným koncem pro nás,“ přeje si další cennou výhru karlovarský blokař Vojta Patočka, na jehož výkon budou nejen jeho spoluhráči hodně spoléhat.

Jihočeši však nebudou chtít prodat v lázeňském městě svou kůži lacino, spíše naopak. „Na Budějovice bude platit to, co na všechny, a to dobrý servis a precizní hra v obraně a mezihře,“ přemítá sedmadvacetiletý hráč nad taktikou, která by mohla slavit v bitvě o volejbalový trůn, jež odstartuje v hale míčových sportů od 18 hodin, úspěch. Jenže na servis spoléhají i hráči z jižních Čech, a tak právě servis může být rozhodujícím faktorem souboje o první příčku v tabulce. „Držíme domácí neporazitelnost a budeme se ji snažit udržet i o víkendu,“ poukazuje na cíle svého týmu Patočka.

Po důležité bitvě však Karlovaráky nečeká žádný odpočinek, hned druhý den, tedy v neděli 17. ledna, se vydají do Příbrami, kde je prověří od 17 hodin tamní kocouři, kterým patří v tabulce předposlední příčka. „Příbram opustil přes Vánoce trenér a dva hráči,“ připomněl Patočka volejbalová škatulata v týmu soupeře. „Sice nijak neposílila, ale může teď hrát drze s mladými, kteří dostanou více příležitostí se ukázat,“ upozorňuje karlovarský blokař, který i ve druhém duelu pomýšlí na vítězství. „Věřím ve tři body i v to, že je v našich silách urvat z víkendu plný bodový zisk. Byl bych moc rád,“ dodává závěrem hráč s číslem čtrnáct na hrudi.