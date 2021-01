Již dnes čeká Varáky další náročná bitva, ve které se představí od 18 hodin na palubovce českobudějovického Jihostroje, který taktéž doma ještě neokusil hořkost porážky, což přidá duelu na atraktivitě. Fanoušci ho mohou tradičně sledovat na czechvolley.tv. Nejen o úspěšném tažení Karlovarska, ale také šlágru UNIQA extraligy jsme si povídali se smečařem Karlových Varů Lukášem Vašinou.

Máte za sebou třetí dvojutkání a opět dvě výhry, určitě tak panuje spokojenost?

Ano, myslím si, že v týmu panuje spokojenost, protože každý si je dobře vědom toho, že jsme zvládli dvě těžká utkání proti velice kvalitnímu týmu Lvů, kde jsme ve druhém zápase prohrávali 1:2, a pak v tiebreaku dokonce 9:14 a dokázali jsme to vyhrát, což je úplně neuvěřitelné a tak často se to nevidí. Také ale všichni moc dobře víme, že za těmito výsledky je spousta dobré práce, ve které, jestli chceme mít co nejlepší výsledky, musíme pokračovat.

Vraťme se tedy k prvnímu utkání, které jste odehráli v domácím prostředí. Jak byste ho hodnotil?

První utkání proti pražskému celku jsme zvládli dobře, soupeř sice nastoupil bez dvou hráčů základní sestavy, ale i přesto má velice kvalitní tým. Myslím si, že v prvním zápase jsme Lvy přehráli především na servisu a v útoku, kde se nám dařilo. Naopak kde se nám příliš nedařilo, byla obrana, tam jsme si toho bohužel moc neubránili, což v některých pasážích zápasu byla škoda,a právě kvůli tomu si této výhry ještě mnohem víc vážíme. Po zápase každý z nás věděl, že na další zápas na palubovce Lvů to nebude stačit a že budeme muset podat lepší výkon.

Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

To odveta na palubovce Lvů již byla o něčem jiném, když se navíc hrálo v nové hale. Jak tato bitva byla pro vás náročná?

Pro každého z nás to bylo něco nového, hrálo se v nové hale, ve které prakticky nikdo z nás nikdy nehrál a viděl ji maximálně tak na obrázcích, takže určitě ta adaptace na halu byla maličko těžší, než když jedete hrát do hal, které už znáte. Tahle bitva pro nás byla velmi náročná. Jak my, tak pražští Lvi jsme hráli dobrý volejbal na hranici rizika, což pak bylo i poznat v konečné statistice po zápase. Každý set se přeléval ze strany na stranu a bylo to tak, že kdo udělal méně chyb v setu, tak byl na jeho konci ten šťastnější. Především jsme velice rádi za obrat, který se nám podařil v pátém setu, kdy už to vypadalo, že si soupeř odnese výhru 3:2, když měl k dispozici pět mečbolů. Sám tomu doteď nemůžu uvěřit, jaký skvělý obrat jsme to vlastně v Praze zvládli.

V pátém setu jste vstali doslova z mrtvých, když jste byli na pokraji porážky, ale nakonec jste po famózním závěru slavili vítězství vy…

Stav 14:9 pro pražské Lvy pro nás už nevypadal vůbec dobře, ale naše výborná obrana jak v poli, tak i na síti, a ještě když se k tomu s každým balonem víc a víc přidávala víra otočit tenhle vlastně už ztracený set v náš prospěch. Nakonec se nám ten skvělý obrat, který se jen tak nevidí, podařilo dovést ku podivu všech fanoušků do vítězného konce a jsme velice rádi za tyhle dva body, které nám v konečném součtu mohou pomoci.

Prý jste takový obrat zažil naposledy v žácích?

Je to tak, něco takového jsem zatím od kadetů až do mužů nezažil, poslední takovýto obrat jsem opravdu zažil někdy v žácích. Myslím si, že v Českém poháru, kdy jsme s Českou Třebovou taktéž prohrávali 9:14 a také jsme tento set dokázali dovést do vítězného konce, ale to byli žáci. Tam se mohlo stát cokoliv za jakéhokoli stavu. Od té doby jsem si myslel, že už nikdy takový skvělý obrat ve skóre nezažiji, natož v mužské extralize, to je prostě něco neuvěřitelného. Nedokážete si ani představit, jaká po zápase panovala euforie z takového zápasu.

Vy sám jste si duel hodně prožíval, když jste neustále své spoluhráče burcoval…

V každém zápase se snažím tým burcovat a povzbuzovat, jak jen nejlépe umím, přece jenom volejbalem žiji, a když už mám tu možnost hrát, tak do toho dám všechno, co jen týmu mohu nabídnout. Ať už se to týká mých herních činností nebo i ostatních věcí, kterými jsou třeba povzbuzování a burcování mých skvělých spoluhráčů, kteří mi také, když nejsem ve své formě, dokáží velice pomoct. Každé vítězství, ať už je to 3:0, nebo takhle vybojované, je pro nás velice cenné a velmi si ho vážíme.

Jenže žádný velký oddych vás nečeká, když již dnes se představíte v odvetě v jižních Čechách. Co od tohoto duelu očekáváte, když Jihostroj bude chtít udržet domácí neporazitelnost?

Určitě nás čeká další velmi těžké utkání s velice kvalitním týmem, a navíc ještě v jeho domácím prostředí, kde stejně jako my zatím nepoznal hořkost porážky a drží svou pevnost nedobytnou. Všichni jsme si dobře vědomi toho, že na půdě Jihostroje se nehraje snadno, protože když domácí dobře podávají, a ještě se k tomu přidá jejich dobrá obrana, tak to má každý tým velice těžké uhrát nějaký set, natož odvézt si z Budějovic nějaký bod. Já osobně doufám, že předvedeme ještě o něco lepší výkon než v předchozích dvou duelech, a když se nám bude dařit na servisu, ve kterém jsme velice silní, tak si myslím, že bychom z Budějovic nějaké body odvézt mohli. Určitě to bude velice těžký zápas pro nás, ale pro oko diváka, který volejbal sleduje, to bude krásný zápas, takže si tento souboj rozhodně u svých notebooků, televizí a mobilů nenechte ujít!