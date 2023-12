Vary čeká Aero poté vyzvou doma Prahu. Na tyto zápasy se těšíme, říká Marelić

Po rozpačitém vstupu do volejbalové sezony hráči VK ČEZ Karlovarsko nabírají na síle. Družina poskládaná kolem australského kouče Liama Sketchera se totiž po nepovedeném rozjedu, zvedla jak herně, tak i výsledkově. A to se také promítlo také do extraligové tabulky, ve které patří Karlovarsku pátá příčka se ztrátou dvou bodů na první příčku. Naposledy volejbalisté z lázní potěšili své fanoušky, když v hale míčových sportů porazili Zlín 3:0 na sety, čímž připsali třetí výhru v řadě v domácím prostředí celkově to pak byla šestá výhra za sebou.

Volejbalisté Karlovarska mají před sebou dvě náročné bitvy. Nejdříve se představí v Odolce, pak se doma postaví lídru extraligy z Prahy. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík