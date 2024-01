A právě duel na jihu Čech nabídl vše, co kvalitní volejbal v současné době nabízí. „Na obou stranách bylo hodně vzestupů a pádů a naštěstí se nám podařilo zápas dotáhnout do vítězného konce,“ oddychl si ještě v hlase Olivier. Již ve středu, tedy 23. ledna, zahájí volejbalisté Karlových Varů náročný domácí trojblok, kdy se postupně představí v hale míčových sportů Ostrava, Beskydy a Benátky.

Karlovarsko v pětisetové bitvě obralo Jihostroj o domácí neporazitelnost

Jako první přijde ve středečním podvečeru Ostrava, která se představí v míčovce od 18.00 hodin. Ostrava se drží v tabulce na desáté příčce a do lázní zamíří složit reparát, kdy s Vary v prvním vzájemné bitvě doma prohrála 0:3 na sety.

„Cílem pro tento blok domácích zápasů, bude bojovat co nejlépe bez ohledu na soupeře a také získat, co nejvíce bodů, abychom pomohli našemu postavení v ligové tabulce,“ nastínil Olivier cíle, se kterými bude Karlovarsko do trojbloku domácích vystoupení vstupovat.