Na vítězné vlně se vezou volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. Družina poskládaná kolem australského trenér Liama Sketchera vyhrála v extralize pět utkání v řadě za sebou.

Jan Kasan, nahrávač VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

Tím udělalo Karlovarsko úspěšnou tečku za trojblokem na palubovkách soupeřů, když o víkendu pokořilo Benátky 3:0 na sety. „Pokud k tomu připočítáme i ´výlet´ do Finska, máme za sebou čtyři úspěšné zápasy na palubovkách soupeře v radě, za což jsme velmi rádi,“ připomněl karlovarský nahrávač Jan Kasan ještě výhru v Poháru CEV nad finskou Valepou. Volejbalisté z lázní, ale nedostali v Benátkách nic zadarmo, když domácí volejbalisté podali velmi sympatický výkon.

„Zápas to nebyl vůbec jednoduchý, především pak druhá sada, kde se bojovalo o každý bod,“ uznává Kasan, že výhra se nerodila vůbec lehce. „Do Varů jsme však přivezli výhru 3:0, a to se počítá,“ upozorňuje šestadvacetiletý volejbalista Varů. Jenže euforie z vítězné jízdy musí jít na chvilku stranou. Karlovarsko má totiž před sebou náročnou šichtu na evropské scéně, když ve středu 29. listopadu odehraje v hale míčových sportů od 18.00 hodin odvetný duel Poháru CEV s finskou Valepou, když první duel vyhrály Vary 3:1 na sety. Tím tak stačí Karlovarsku k postupu do osmifinále uhrát v míčovce dva sety.

„Pro nás bude naprosto klíčové, jak vstoupíme do zápasu,“ přemítá před středeční bitvou Kasan. „Hrajeme doma a je na nás, abychom udávali tempo hry. Valepa je zkušený tým a my víme, že k postupu do dalšího kola máme před sebou ještě hodně práce,“ je si vědom, že Karlovarsko je teprve v poločasu. Fanoušci v karlovarské míčovce tak zhlédnou velmi zajímavého soupeře. S tím souhlasí i Kasan.

„Evropské poháry jsou skvělé, protože to nás i diváky vytrhne z určité rutiny klasických soupeřů,“ chválil si změnu. A právě na podporu fanoušků budou Vary hodně spoléhat. „Pevně věřím, že jich dorazí, co nejvíce ať máme proti Valepě o hráče navíc,“ doplnil Kasan.

