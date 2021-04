„Po prohře v Praze jsme byli určitě trošku v útlumu, ale o to více jsme byli namontovaní na domácí zápas,“ přiblížil předzápasovou atmosféru v kabině Karlovarska jeden z nejzkušenějších hráčů Daniel Pfeffer.

Lépe se šlo do utkání soupeři z Prahy, který si přivezl do lázeňského města vítěznou euforii z předešlého utkání. „První set byl lehce nervózní, jak se dalo čekat. Praha hodně chtěla první sadu pro sebe a tím ovlivnit celý zápas, ale my jsme si pomohli v koncovce servisem a to rozhodlo,“ vracelo se libero Karlovarska k úvodní sadě, ve které Vary slavily důležitou výhru 25:22. „Myslím, že podával zrovna Lukáš Vašina, parádně to vzal na sebe,“ narážel Pfeffer na druhý proměněný mečbol svého týmu, který obstaral smečař Lukáš Vašina.

To druhá sada potěšila především fanoušky Karlovarska, když domácí volejbalová družina předvedla parádní výkon a po výhře 25:15 šla do vedení 2:0 na sety.

„Ve druhém setu jsme předváděli sebevědomý výkon, který bychom si od nás doma představovali,“ pochvaloval si kvalitní počin celého týmu.

Ve třetím setu opět prokázalo Karlovarsko své kvality a svou převahu přetavilo v důležitý třetí bod.

„Už od druhého setu bylo citelné, že první sada zásadně ovlivnila průběh celého zápasu. My jsme se uvolnili a Praha šla pod tlak,“ vysvětloval Pfeffer.

V domácím prostředí se Varům nad Lvy daří, prozatím s nimi třikrát vyhrály shodně 3:0. „K tomu není moc co doplnit. Samotné výsledky hovoří za sebe,“ s úsměvem naráží na skvělou bilanci varské libero. Teď před sebou však mají hráči Karlovarska poslední krok, když ve středu 31. března od 20.20 hodin budou usilovat o postup do finále na palubovce Lvů. Pokud se to nepovede, budou mít poslední možnost v sobotu 3. dubna od 18 hodin, kdy by se série navrátila zpět do Karlových Varů.

„Poslední krok je vždycky nejtěžší, to ví každý,“ je si vědom Pfeffer. „My na něj máme dva pokusy, což je příjemný luxus, který Praha nemá. My uděláme vše pro to, abychom ho využili hned,“ slibuje závěrem.

Očima statistika Zdeňka Sklenáře

Třetí utkání semifinálové série začalo větším množstvím nevynucených chyb, kdy dobře útočící smečaři hledali trošičku rytmus na podání. Ty však zastoupil nahrávač Karlových Varů Keemink a jeho spoluhráči z bloku Wilson a Patočka, kteří se dostávali do bodových sérií. Tím Praze opláceli stejnou mincí, když právě Lvi otočili vývoj druhého utkání, právě dobrým plachtícím podáním. Statistiky Karlovarsko - LviZdroj: Deník/ Redakce

Karlovarsko si během duelu vytvořilo tlak a díky výbornému útoku, ve kterém se mu nadstandardně dařilo, předčilo soupeře s úctyhodnými 54 procenty na útoku a třemi chybami oproti 20 procentům a sedmi chybám na straně Lvů. Posléze dva body přidal přímo z podání karlovarský smečař Lukasz Wiese, který tím podtrhl celkový počet dvanácti es, která Karlovy Vary zaznamenaly během tří sad, oproti třem esům v režii Prahy. Právě nejen kvalitní podání pomohlo Karlovarsku držet Prahu bodově pod ním, protože po dobré přihrávce byli procentuálně úspěšnější než domácí.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Lvi Praha 3:0 (25:22, 25:15, 25:18). Rozhodčí: Grabovský, Spáčil. Bez diváků. Stav série: 2:1.

Karlovarsko: Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, libero Pfeffer.

Lvi Praha: Janouch, Smith, Špulák, Mihajlović, Skakić, Nedeljković, libera Ježek, Havlas (stř. Paták, Toman J., Pliasetskyi, Charvát).