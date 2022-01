„Tento duel bych zhodnotil pozitivně, jelikož jsme vyhráli na palubovce Jihostroje, kde se nevyhrává snadno, je to vlastně jeden z nejúspěšnějších týmů historie české ligy,“ vracel se ke šlágru kola karlovarský smečař Lukáš Vašina.

Vary sestřelily Budějky z trůnu

„Soupeře jsme zatlačili na servisu, odtáhli jsme je od sítě, a tím pádem nemohli tolikrát útočit středem sítě. A tak museli hrát převážně do obou kůlů, kde jsme měli skvěle sestavenou obranu jak na síti, tak v poli,“ popisoval, co hrálo v souboji s Jihočechy důležitou roli. Tím se navíc Karlovy Vary posunuly do čela tabulky základní části.

Další náročnou šichtu však mají volejbalisté Karlovarska před sebou. Dnes rozehrají osmifinálovou sérii Poháru CEV, ve které budou hostit od 18.00 hodin v hale míčových sportů čtyřnásobného mistra turecké ligy Galatasaray Istanbul. „Istanbul je velice kvalitní a dobrý soupeř, který má ve své lize vždy jen ty nejvyšší ambice a myslí jen na ty nejvyšší cíle,“ upozorňuje Vašina, že jeho týmu se postaví ambiciózní celek.

„Galatasaray má v kádru mnoho zkušených volejbalistů, převážně turecké hráče, kteří jsou zároveň reprezentanty, a také má v týmu zvučná jména ze zahraničí,“ prozrazuje poznatky o soupeři.

VOLEJBAL: Vary se loučily vítězstvím v Liberci

Vary však chtějí dojít na evropské scéně co nejdále a v domácím prostředí si budou chtít vytvořit co nejlepší výchozí pozici před odvetou v Turecku. „Myslím si, že rozhodující faktor bude náš servis, když si soupeře odtáhneme od sítě, naše obrana v poli bude jednodušší. Pokud budeme mít tyto dvě herní činnosti perfektní, tak bychom soupeře mohli zatlačit a nějaký ten dobrý výsledek do odvety urvat,“ přeje si karlovarský mladíček. Spoléhat pak budou karlovarští volejbalisté také na podporu svých fanoušků.

„Strašně rád bych fanoušky do haly míčových sportů pozval na kvalitní evropský volejbal. Po dlouhé době bude v Karlových Varech silný soupeř tak zvučného jména a my hráči moc dobře víme, že bez našich fanoušků to nepůjde, takže potřebujeme jejich podporu,“ říká za karlovarskou kabinu a závěrem jim vzkazuje: „Přijďte se podívat na vojnu s Turkem.“