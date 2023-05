/VOLEJBAL/ Teprve před několika dny udělali definitivní tečku volejbalisté Karlovarska za šílenou sezonou. Doslova. Ta totiž čítala pětačtyřicet utkání, které tým z lázní absolvoval nejen na tuzemské, ale také mezinárodní scéně. Jak byl spokojený s vystoupením klubu, který během sezony zkompletoval medailovou sbírku, když bral zlato, stříbro a bronz, prezident klubu Jakub Novotný? To prozradil v rozhovoru Deníku.

VK ČEZ Karlovarsko udělal bronzovou tečku za sezonou. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Jakube, máte za sebou jednu z nejnáročnějších sezon v historii klubu, jak těžká byla?

Velmi náročná, jak do počtu utkání, tak cestováním a hraním na více frontách. V neposlední řadě závazek při obhajobě dvou titulů v řadě.

Sezonu jste odšpuntovali vítězně, když jste uspěli v Superpoháru…

Superpohár je takový rozjezd, povedlo se nám to ve finále s Jihostrojem. Byl to jeden z cílů, který jsme splnili.

Tím jste následně odstartovali zmiňovaný náročný program, kdy jste střídali UNIQA extraligu s Ligou mistrů, Českým pohárem či Pohárem CEV, jak náročné byly tyto přechody mezi soutěžemi?

To bylo nejnáročnější. Měli jsme v evropských pohárech letos osm utkání v Itálii, Polsku, Belgii a zase Polsku. Je tam jiný typ balonu, hraje se v týdnu. Jsme na to zvyklí, ale letos toho bylo opravdu hodně.

Právě v prestižní Champions League jste prokázali, že i podstatně zkušenější soupeři, se musí mít před českým volejbalem na pozoru…

Konečně jsme v Lize mistrů uspěli, dvakrát vyhráli, porazili Belgičany. Navíc jsme sehráli vyrovnané duely s mistrem Polska a vítězem Ligy mistrů, kdy jsme prohráli v tiebreaku. Myslím si, že Vary jsou už v Evropě známé.

Následně jste zamířili do Poháru CEV, ve kterém jste brali konečné páté místo…

Vše jsme si okořenili následně ve čtvrtfinále poháru CEV, ve kterém jsme porazili Bełchatów, čím jsme dosáhli na krásné páté místo ve druhém nejprestižnějším poháru. Po celou dobu na evropské poháry chodila plná hala, zvládali jsme bavit naše fanoušky, takže jsme obecně s vystoupením spokojeni.

Další úspěch přišel v Českém poháru, kde jste brali stříbro, ale zcela jistě jste pomýšleli na vítězný pohár…

Český pohár je stříbrný evergreen, v tom jsme pomýšleli na víc. Máme sice páté finále, ale ani jednou jsme to neurvali. Myslím si, že to je jediná černá můra v jinak nádherném působení trenéra Jirky Nováka v našem klubu.

Pak už vše směřovalo k play-off extraligy, ve kterém se vám zavřeli dveře v semifinále, kdy jste nestačili na Lvi Praha…

Play-off je v naší extralize neskutečně vyrovnané a rozhodují vždy maličkosti. Tak jako loni, jsme byli schopni přetlačit Lvy v tiebreaku, letos jsme s nimi dvakrát prohráli, a to první zápas, podle mne rozhodující a ten poslední, proto finále hrají oni. Zklamaní jsme byli, ale hned jsme řekli, že chceme medaili, že pro klub je bronz strašně důležitá věc. Neodejít s prázdnou. Obecně si myslím, že to vyřazení je i důsledek nějaké té únavy z toho dvouletého martyria po Lize mistrů atd. Je jasné, že konkurence nespí, ta první pětka teď opravdu letí nahoru.

V bitvě o extraligový bronz jste nedali Liberci šanci, když jste po zásluze ovládli obě utkání…

Bronz vyšel, tam je to o morálu dvou zklamaných týmů, v tom jsme byli lepší. Za to je třeba poděkovat týmu a všem okolo.

Po bronzové sérii ukončil své angažmá v Karlovarsku trenér Jiří Novák, který se bude věnovat pouze české reprezentaci, dalo by se říct, že se za devět sezon v lázních stal nepostradatelnou součástí klubu…

Pro klub je to obrovská změna. Udělal strašně moc, ale to je na samostatný článek. My se sním rozloučíme na rozlučce A-týmu, pak před celým klubem a fanoušky na začátku nové sezony při prvním domácím zápase.

Opomenout bychom neměli ani fanoušky, kteří klub podporovali, i když se zrovna nedařilo…

Fanoušci byli neskuteční! Jak během roku, tak v play-off. Dokázali vzkřísit družstvo po nepovedeném začátku semifinále a málem jsme to otočili. Jejich výjezdy do Prahy a Liberce jsou legendární, chci jim moc poděkovat

Vraťme se ještě k hráčskému kádru, který prošel před startem velkou rekonstrukcí, bylo tedy s odstupem času vaše rozhodnutí při volbě nových tváří úspěšné?

Čekali jsme více od dvou zahraničních posil. Hlavně u jedné. Na druhou stranu je potřeba říct, že kluci jeli naplno, Juhkami měl prostě letos smůlu, dlouhodobé zranění, pak se těžko dostával do formy. Chtěli jsme hrát na dvě libera, tam také zasáhlo dlouhodobé zranění Martina Kočky. Trošku nás v kritických chvílích zradil servis. Zkrátka malé detaily se nepovedly, proto finále nehrajeme, to je sport.

Můžete závěrem prozradit, co pro vás byl nejsilnější zážitek v právě ukončené volejbalové sezoně?

Nejsilnější zážitek pro mě byl vítězný zápas s Bełchatówem u nás v hale, pak zmíněné výjezdy karlovarských fanoušků během play-off.