„Druhý, obrovsky těžký nás čeká, my uděláme vše proto, abychom to v Liberci ukončili,“ slibuje za karlovarskou kabinu před druhou bitvou Pfeffer. Až na koncovku druhého setu, ve kterém dokázal Liberec vyrovnat na 1:1 na sety, proplulo Karlovarsko v prvním duelu k prvnímu bodu v sérii bez větších problémů.

„Budeme muset asi rozšířit realizační tým o psychologa, protože to, co jsme opět předvedli v koncovce druhého setu, nemá obdoby,“ vracel se ke druhé sadě prvního duelu s Libercem, kterou Vary prohrály v dramatické koncovce 27:29, kouč Karlovarska Jiří Novák.

Rekordní návštěva, pyro show a výhra Slavie. Baník propadl na hřišti i ochozech

Nakonec však převládla pozitivní nálada. „Já jsem strašně moc rád, že jsme v sobě našli morální sílu a ten zápas zvládli,“ neskrýval Novák radost z důležité výhry. Právě pro něj může jíž v Liberci o poslední zápas na lavičce Karlovarska.

„Teď se musíme připravit na středeční zápas,“ nabádá před možná rozhodující bitvou zkušený volejbalový stratég.

Karlovarsko, které si dělalo zálusk na mistrovský titul, tak může zakončit, náročnou sezonu, kterou má za sebou, alespoň bronzovou náplastí, ale Liberec již několikrát prokázal, že v domácím prostředí je silný.

Pokud by Vary první mečbol nevyužili, navrátila by se série zpět do haly míčových sportů, kde by byl na pořadu rozhodující duel na pořadu v sobotu 29. dubna od 18.00 hodin.