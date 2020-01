V hale míčových sportů volejbalová družina pod vedením ostříleného stratéga Jiřího Nováka opět slavila úspěch, když rumunský ACS Volei Municipal Zalau vyprovodila z palubovky v poměru 3:0 na sety.

Volejbalisté z Karlovarska opět značně profitovali z dělového a hlavně úspěšného servisu, o čemž svědčí i nastřílených deset es, která tak řádně otupila postupové akcie rumunského celku.

Vary naskočily do čtvrtfinále Challenge Cupu jako uragán, než se hosté ze Zalau dokázali řádně volejbalově aklimatizovat, prohráli úvodní set rozdílem deseti bodů v poměru 15:25.

Druhý set sice načali lépe pro změnu hráči Zalau, ale Karlovarsko díky dobré hře na podání, síti i v poli rychle opět přezvalo taktovku utkání zpět do svých rukou a dokráčelo tak k vítězství 25:20. Ve třetím dějství neponechali varští volejbalisté nic náhodě a své fanoušky, kterých se sešlo v hale míčových sportů přes osm stovek, potěšili několika pohlednými akcemi, když posléze uspěli v poměru 25:20 a na své konto si připsali velmi důležitý vítězný vstup do čtvrtfinálového klání. Odveta však nebude na rumunské palubovce ve středu 12. února od 18 hodin nijak lehká, jelikož naděje na postup Zalau do další fáze Challenge Cupu stále žijí. Karlovým Varům však stačí uhrát na hřišti soupeře dva sety, které by je posunuly do semifinále Vyzývacího poháru.

VK ČEZ Karlovarsko – ACS Volei Municipal Zalau 3:0 (25:15, 25:20, 25:20). Rozhodčí: Grellier (Švýcarsko), Emiroglu (Turecko). Diváci: 812.

VK ČEZ Karlovarsko: Ticháček, Lux, Patočka, Rejlek, Wiese, Wilson, Pfeffer (stř. Fišer, Baláž, Džavoronok, Vašina). Trenér: Jiří Novák.

ACS Volei Municipal Zalau: Dal Bosco, Cherbeleata, Nogueira, Sinkkonen, Ghionea, Bartha, Gavriz (stř. Spinu, Darlaczi,Pascan). Trenér: Bogdan Tanase.