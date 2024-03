Čtvrtfinále - ČEZ extraliga

První zápas, čtvrtek, 14. března, 17.00: České Budějovice – Karlovarsko.

Druhý zápas, neděle, 17. března, 17.00: Karlovarsko – České Budějovice.

Třetí zápas, středa, 20. března, 17.00: České Budějovice – Karlovarsko.

Čtvrtý zápas, sobota, 23. března, 17.00: Karlovarsko – České Budějovice.

Pátý zápas, úterý, 26. března, 17.00: České Budějovice – Karlovarsko.

Úvodní sadu načali v hale míčových sportů lépe hráči Ústí, kteří si udržovali až dvoubodový náskok, to když se blýskl na útoku bodovým zápisem Hulpach, a když se k němu přidal na bloku Hýský, výběr z Ústeckého kraje vedl 8:6. Karlovarsko však dokázalo soupeře bodově docvaknout, kdy desátý bod Varů zaznamenal Dosal, který srovnal na 10:10.

Následně šel celek z lázní poprvé v setu do vedení za stavu 13:12. Poté Karlovarsko odskočilo Ústí na rozdíl tří bodů, kdy zaznamenal dva body Keemink, který se navíc na podání blýskl esem, čímž upravil na 16:13. Hosté se však nevzdávali a před koncovkou setu se domácím přiblížili na rozdíl bodu 19:18. Závěr setu však patřil Karlovarsku, které ho přetavilo ve výhru 25:19.

I začátek druhého setu kopíroval ten první. Volejbalisté Ústí si udržovali na jeho začátku až dvoubodový náskok 3:5, ale Vary opět prokázaly svou kvalitu a postupně si vytvořily tříbodový náskok 10:7. Od té doby začaly vládnou své palubovce a po chybě ústeckého Hulpacha na útoku, vedly o pět bodů 14:8.

Následně navýšil vedení Karlovarska přímým bodem z podání Pastrňák, který zařídil týmu z lázní sedmibodový náskok 17:10. A právě mladá puška Varů nakonec udělala vítěznou tečku za druhým setem, když Pastrňák využil první mečbol Varů a ukončil set na skóre 25:15.

Třetí sadu zahájil esem karlovarský smečař Ihnát a následně volejbalisté Karlovarska začali přidávat body jako na běžícím pásu. Když se prosadil na útoku varský Bakiri, vedly již Vary nad Ústím o pět bodů 13:7. Hosté, ale poté zabrali a úspěšnou sérií čtyř bodů snížili na 11:13.

Hned na to, ale Karlovarsko uhrálo čtyři body v řadě a šlo do trháku 17:11. Do koncovky setu pak zamířili domácí po chybě Hýského na útoku s devítibodovým polštářem 21:12. A Vary si vedení v poklidu pohlídaly, když hned první setbol proměnil Jan Kasan, který uspěl na podání, když duel uzavřel esem na 25:17.

OHLASY PO UTKÁNÍ

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Kéž by to takto bylo pořád. Super soustředěný výkon. Možná jsem čekal, že bude Ústí víc bojovat. V průběhu zápasu nám Ústí dovolilo víc prostřídat, kdy si zahrála celá lavička. Všichni hráli super a soustředěně a já jsem strašně moc rád, že jsem si mohl zahrát poslední zápas proti „Hýzymu“, který tady končil svoji bohatou a skvělou kariéru a já mu přeji vše nejlepší do dalšího života.“

Ondřej Hudeček (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Jsme moc rádi, že jsme zakončili základní část výhrou. Jsem i rád, že všichni kluci, co vlezli dnes na hřiště, prokázali kvalitu hry a že odehráli to, co jsme se domluvili před zápasem, i po prohraném zápase v Praze. Teď máme deset dní na to se připravit na České Budějovice. Jsem moc rád, že jsme zdraví a už se moc těšíme.“

Jiří Kořínek (kapitán SKV Ústí nad Labem): „Musím říct, že nás dnes Vary dobře odbránily. Byli jsme nemohoucí na útoku, nemůžeme se sejít a tím vyhrály Vary zaslouženě 3:0. My se půjdeme prát do baráže. Byl to projetý zápas.“

Ondřej Žaba (trenér SKV Ústí nad Labem): „Blahopřeji soupeři k výhře, dnes byl daleko lepší než my. Přeji mu hodně štěstí v play-off.“