Vary před Prahou: Jedeme se poprat, o co nejlepší výsledek, hlásí Hudeček

„Z tohoto důvodu pro nás bude utkání velmi důležité,“ je si vědom trenér Karlovarska Ondřej Hudeček. „A to i vzhledem k udržení dobré pozice pro play-off,“ přidával karlovarský trenér. Navíc má jeho tým soupeři co vracet, když v prvním vzájemném duelu prohrál v hale míčových sportů 0:3 na sety.

„Určitě bych, ale nepodléhal nějakému velkému tlaku, jelikož nikde není psáno, co se bude následně v play-off dít a jak se budou vyvíjet výsledky,“ narážel Hudeček na ošidné play-off, ve kterém se týmy umí vybičovat k velkým výkonům.

Zlaté tři body. Karlovarsko přetlačilo v míčovce Odolku

I přesto chce Karlovarsko uhrát v UNYP Aréně dobrý výsledek. „Jedeme poprat se o co nejlepší výsledek,“ říká za karlovarskou kabinu kouč. Recept, jak vyzrát na čtvrtečního soupeře, předvedly Karlovarsku v semifinále Českého poháru Beskydy, které si překvapivě připsaly na účet skalp obhájce mistrovského titulu.

„To, že Praha vypadla v semifinále Českého poháru s Beskydy, jenom vlastně ukázalo, že extraliga nabírá každý rok na kvalitě,“ poukazoval Hudeček na kvalitu české extraligy. „Ukázalo mi to, že když se hraje odvážně a s čistou hlavou, bojuje v obraně, tak je k poražení kdokoliv,“ nastínil karlovarský kouč, co by mohlo jeho tým nasměrovat k cennému výsledku. Karlovarsko, které několik dní z důvodu konání Final Four odpočívalo, tak naskočí zpět do zbroje.

„Všichni jsou připraveni, nažhaveni,“ přiblížil Hudeček. „I když jsem se tomu vždycky smál, když trenéři komentovali, že základem úspěchu je vždy servis a příjem, tak dokáži tvrdit v momentální době stejnou věc, takže za mě bude hodně rozhodovat jak budeme podávat, a jak se vyrovnáme s těžkým tlakem soupeře na jeho podání,“ doplnil k tomu, co by mohlo hrát klíčovou roli v utkání s lídrem extraligové tabulky kouč Varů. Následně v sobotu 2. března přivítají volejbalisté Karlovarsko v posledním domácím duelu základní části od 18.00 hodin Ústín nad Labem.

Všichni si uvědomuje důležitost utkání, říká před Libercem kouč Karlovarska