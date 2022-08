Karlovy Vary se v září opět rozzáří. A to díky olympijským hvězdám, které přijedou na závod Světového poháru v triatlonu. Díky úsměvům dětí i amatérských sportovců, kteří si užijí triatlonové závody na nejkrásnějších tratích na světě. Ale také díky světelnému festivalu VARY°ZÁŘÍ, při němž nejkrásnější budovy lázeňského centra rozsvítí originální videomappingové projekce.

Závody pro děti na kolech i odrážedlech

Nabitý program odstartuje v pátek žákovskými závody a štafetami ve volnočasovém areálu Rolava. Na stejném místě se pak v sobotu dopoledne uskuteční Geis Baby Duathlon, při kterém budou závodit i ty nejmenší děti. Čeká je kombinace běhu, cyklistiky a zase běhu.

Závodit přitom nemusejí na kolech, ale klidně i na tříkolkách nebo odrážedlech. Délka tratí bude uzpůsobena věkovým kategoriím – děti do tří let tak budou závodit na 100–200–100 metrů, děti v kategorii 10-12 let na tratích 800–2 000–800 metrů. Na závěr se pak uskuteční společné štafety dětí a rodičů.

Výzva pro začátečníky

V sobotu odpoledne bude program pokračovat závodem Age Groups, který je určen začátečníkům, amatérským vytrvalcům i výkonnostním triatlonistům.

Zařazen je do kalendáře Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu, ale na jeho startu budou opět také vytrvalci, kteří prožijí svou triatlonovou premiéru.

Těšit se můžete na nádhernou trať, kterou i účastníci nedělního Světového poháru označují za nejkrásnější na světě.

Nejprve vás čeká 750 metrů plavání ve volnočasovém areálu Rolava. Následně na kole dojedete do lázeňského centra, kde absolvujete tři okruhy vedoucí kolem kolonád, lázeňských domů, Vřídla a dalších ikonických míst západočeského města.

Celkem absolvujete 20 km. Závěrečný běh si pak užijete ve stínu stromů u říčky Teplé – poběžíte kolem hotelu Pupp a po Goethově stezce. Po modrém koberci pak vběhnete do cíle na Divadelním náměstí, kde bude centrum závodu a kde vás do cíle poženou fanoušci z nově postavené tribuny.

„Chceme, aby si všichni účastníci odnesli ze závodu co nejintenzivnější zážitek. Proto trať vede nejkrásnějšími lokalitami Karlových Varů. A proto se amatérští sportovci mohou těšit na stejné zázemí, podmínky a tratě, jaké budou mít o den později nejlepší triatlonisté planety při závodě Světového poháru,“ říká ředitel závodu Vladimír Malý, který opět připravil pro účastníky také originální finisherské medaile.

Netroufáte si na celou trať? Podělte se o zážitek ze závodu se svými přáteli nebo rodinnými příslušníky a postavte štafetu. V ní si pak můžete závodní distance rozdělit mezi sebe – jeden plave, druhý jede na kole a třetí běží. Cílovou rovinkou pak proběhnete společně.

Vary se rozsvítí do noci

Po setmění pak můžete vyrazit na regenerační procházku do lázeňského centra, jehož nejkrásnější budovy se v pátek a v sobotu rozsvítí díky festivalu VARY°ZÁŘÍ.

„Vytvořili jsme jedinečnou koncepci festivalu, která kombinuje to nejzajímavější, co dnešní technologie a světové festivaly světla nabízejí. Namíchali jsme fascinující mix, který diváky musí zaručeně bavit a zaujmout,“ píší pořadatelé, kteří každoročně oslňují diváky úžasnými videomappingy na téměř deseti stanovištích.

Fanděte olympijským hvězdám i nejlepším Čechům

Celý program pak vyvrcholí nedělním závodem Světového poháru v olympijském triatlonu, za kterým přijedou do Česka hvězdy z her v Tokiu a Riu. Na startu nebudou chybět ani nejlepší čeští reprezentanti, kteří se opět pokusí prosadit v těžké konkurenci.

Naváže Vendula Frintová na svá vítězství z let 2018 a 2019? Nebo Petra Kuříková potvrdí svou skvělou formu a po letošním vítězství na Světovém poháru ve Španělsku dokáže uspět také na domácí scéně?

Celý závod budete moci sledovat z tribuny na Divadelním náměstí, kde bude u cílové rovinky připravena velkoplošná projekce s přímým přenosem celého závodu. Celý den vás bude svým hlasem doprovázet moderátor České televize Daniel Stach.

Více informací o celé akci i její kompletní harmonogram najdete na webu www.citytriathlon.cz.