V Karlových Varech triumfovali na Světovém poháru Nygaard-Priester a Derronová

Do závodu žen nastoupí jediná česká reprezentantka, kterou bude Tereza Zimovjanová, která tak bude čelit světové konkurenci. „Půjdu do závodu se stejnými ambicemi jako před rokem, kdy jsem se chtěla umístit v nejlepší desítce. Bohužel jsem ale loni závod nedokončila po pádu na kole, tak snad ten cíl splním letos,“ přeje si česká reprezentantka, která v této sezoně vybojovala mimo jiné 7. místo na Světovém poháru v Mexiku.

Její karlovarské soupeřky patří do světové extratřídy. Na startovní listině figurují například Francouzka Leonie Periaultová (5. na OH v Tokiu, 2. na MS v Jokohamě 2022), Američanka Summer Rappartová (8x vítězka závodu SP, 1. na MS v Edmontonu 2016) nebo obhájkyně vítězství a loňská mistryně Evropy Julie Derronová ze Švýcarska. Z Německa pak dorazí hned šest závodnic, které jsou ve světovém žebříčku do 30. místa.

Do závodu mužů nastoupí Češi Radim Grebík, Jan Volár, David Martin a Tomáš Zikmund, který upřednostnil karlovarský závod před akademickým mistrovstvím světa v Brazílii. „Cíl je být do 33. místa, abych se nominoval na finálový závod mistrovství světa v Abú Zabí,“ prozradil Zikmund. Skvělé výsledky z úvodu sezony bude chtít zopakovat Radim Grebík, který vybojoval 7. místo na Světovém poháru v Arzacheně a 18. místo na mistrovství světa v Hamburku.

NAJDETE SE? Triatlonový olympijský předkrm obstaral v lázních Český pohár

Se startovním číslem jedna půjde jako papírově největší favorit do závodu Brazilec Manoel Messias, který před několika dny ovládl závod Světového poháru ve Valencii. Čím dál výrazněji se prosazuje mladý Maďar Csongor Lehmann, loňský mistr světa do 23 let. Stříbro ze závodu mistrovství světa a tři vítězství ve Světovém poháru má na kontě Američan Matthew McElroy.

Zajímavou sbírkou medailí ze Světových pohárů se může chlubit Švýcar Max Studer, na zlato ale stále čeká. Závod jako tradičně odstartuje ve volnočasovém areálu Rolava, kde účastníky čeká 1 500 metrů plavání. Následovat bude 40km cyklistická část, při které triatlonisté dojedou do lázeňského centra, kde absolvují sedm okruhů kolem nádherných kolonád, ale také s náročným stoupáním na Zámecký vrch, jaké nemá v triatlonovém světě obdoby. Nakonec je čeká 10km běh v údolí říčky Teplé.

Centrum závodu se bude nacházet na Divadelním náměstí, kde u cílové rovinky vyroste tribuna pro několik stovek diváků, ze které bude možné sledovat přímý přenos na velkoplošné obrazovce. Celý závod můžete sledovat také v přímém přenosu ČT Sport a na webu triathlonLIVE.tv.

Triatlonové světové olympijské hvězdy vezmou útokem lázeňské město

Už o den dřív se ve stejných místech, ale na polovičních distancích uskuteční závod Age Groups, který je posledním závodem Českého poháru v olympijském triatlonu. Určen je rekreačním i výkonnostním triatlonistům, kteří si užijí stejně krásné tratě a profesionální podmínky jako účastníci Světového poháru.

Součástí programu jsou také závody pro děti – už v pátek se na Rolavě uskuteční Český pohár žáků, v sobotu dopoledne pak na stejném místě proběhne Geis Baby Duathlon, který kombinuje běh a cyklistiku a je určen dětem od jednoho roku až do 12 let. Startovat přitom mohou i na odrážedlech nebo tříkolkách.

Více informací o závodě, kompletní harmonogram i mapy tratí najdete na www.citytriathlon.cz.

CITY TRIATHLON 2022 HARMONOGRAM ZÁVODŮ

Pátek, 9. září

12.30 Český pohár žáků (8–9 a 10–11 let) – volnočasový areál Rolava

14.00 Český pohár žáků (12-13 let) – volnočasový areál Rolava

15.00 Český pohár žáků (14-15 let) – volnočasový areál Rolava

15.55 Český pohár žáků (vyhlášení) – volnočasový areál Rolava

Sobota, 10. září

9.30 Geis Baby Duathlon – volnočasový areál Rolava

13.30 Mistrovství ČR dorostu a juniorů

13.34 Mistrovství ČR dorostenek a juniorek

13.37 Age Groups – Český pohár (ženy)

17.00 Age Groups – Český pohár (muži)

17.04 Age Groups – paratriatlon, štafety

19.15 Vyhlášení výsledků všech kategorií – Divadelní náměstí

Neděle, 11. září

10.00 Světový pohár – ženy

15.00 Světový pohár – muži

17.10 Vyhlášení vítězů – Divadelní náměstí