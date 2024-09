Nohejbalisté Liaporu si zajistili postup do semifinále extraligy, když i podruhé porazili Prostějov. Ilustrační foto.

Nohejbalisté karlovarského Liaporu ovládli i druhé čtvrtfinálové klání, kdy podruhé porazili prostějovský Sokol a po výhře 5:1 získali druhý bod, který jim zaručil postup do semifinále extraligy, ve kterém se střetnou s Modřicemi.

První dvojice přinesly dělbu bodů, ale nemuselo to tak být. „Když jsme pro první dvojici prohráli i první set druhé dvojice 10:4 a ve druhém setu jsme také nezačali ideálně, tak to s námi nevypadalo dobře,“ uznával kapitán Liaporu Jan Vanke.

Jeho výběr se však trpělivou hrou dostal do třetího setu a ten dokázal těsně vyhrát. „Považuji to za jeden z podstatných momentů zápasu,“ upozorňoval Vanke, kde se začal lámat pověstný chléb.

„Druhým momentem bylo vítězství 10:9 ve třetím setu v singlu, kdy Lukáš Tolar zvýšil na 4:1 a poslední trojice už mi od soupeře přišla odevzdaná a mohli jsme slavit postup do semifinále,“ podotkl ještě k zápasu kapitán Varů.

A právě Liapor si díky postupu do semifinále zajistil nejhůře bronzové medaile. „Naše cesta však určitě nekončí a věříme, že v boji o finále předvedeme neméně kvalitní výkon jako ve čtvrtfinále, který nás posune do superfinále,“ přeje si Vanke postup do Superfinále.

První semifinálový duel odehrají hráči Liaporu v sobotu 5. října od 15.00 hodin, kdy se představí v Modřicích, doma pak vyzvou modřický výběr v sobotu 12. října ve 14.00 hodin.