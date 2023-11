Volejbalisté Karlovarska zapsali na svůj extraligový účet do kolonky výher číslo čtyři. Na palubovce Ostravy dosáhli Západočeši na výhru 3:0, čímž tak zaznamenali třetí výhru v řadě. Výhra se, ale nerodila lehce. Ostraváci totiž výběr karlovarského kouče Liama Sketchera pořádně potrápili. Zajímavá byla také bitva univerzálů, když ji opanoval s 18 body ostravský Jakub Pelikán, za kterým karlovarský Matěj Pastrňák zaostal o šest bodů.

Ostravští volejbalisté přichystali hostům z lázeňského města již v úvodní sadě pořádný šok, když se rychle dostali do vedení 4:1. Karlovarsko však dokázalo bodové manko smazat díky čtyřem bodům v řadě, když otočilo stav na 8:6. Postupně šli hráči Varů do trháku 12:8, ale domácí šesti body v řadě přehoupli set na svou stranu 13:12.

Přetahované i nadále kralovala Ostrava v čele s univerzálem Pelikánem, který ji napomohl svými body k vedení 23:19. Vary však zmobilizovaly ve vypjaté koncovce síly a dokázaly srovnat po úspěšném bloku Carmodyho na 23:23. Následně v koncovce udržely nervy na uzdě Západočeši, kteří urvali set v poměru 25:23.

To druhá sada byla v podání Západočechů o něčem jiném. Od úvodu nepustili domácí výběr do vedení, když se čtyřmi body připomněl mladý univerzál Matěj Pastrňák, který postupně upravil skóre na 7:5 pro Karlovarsko. Ostrava se dokázala týmu ze západu Čech přiblížit na rozdíl bodu za stavu 9:8, kdy se blýskl esem Pawlun. Zlomový moment druhé sady přinesl bodový zápis nahrávače Keeminka, který zařídil Varům vedení 14:11. Svěřenci kouče Liama Sketchera postupně navýšili náskok na sedm bodů 23:16, kdy neuspěl na servisu ostravský Pelikán.

Vítěznou tečku za setem udělal střídající Olivier, který proměnil druhý mečbol Varů, čímž uzavřel sadu na skóre 25:18. Třetí sada přinesla stejný scénář jako ta první. Ostrava se brzo dostala do vedení 7:3, kdy na čtyřbodový náskok zvyšoval esem domácí Olsen. Ani poté se Varům nedařilo navázat na výkon ze druhého setu, když se domácí dostali do vedení 11:6, kdy se poosmnácté zapsal do bodové listiny nejlepší hráč zápasu na straně Ostravy Pelikán.

Volejbalisté z lázní se přeci jen dokázali vrátit do zápasu, když se po úspěšném bloku Keeminka přiblížily Vary Ostravě na rozdíl bodu 14:15. Následně karlovarský výběr uhrál čtyři body a rázem šel do vedení 19:18, když dvakrát úspěšně zaúřadoval na síti Ihnát. Drama však pokračovalo, Ostraváci dokázali vyrovnat na 22:22, ale závěr patřil Karlovarsku. Nejdříve zaznamenal dva úspěšné útoky Pastrňák a vítěznou tečku za setem i duelem udělal bodovým blokem Keemink, který uzavřel třetí set v poměru 25:22.