Následně si Západočeši vytvořili čtyřbodový náskok 14:10, ale ten dokázali volejbalisté Brna před koncovkou první sady zlikvidovat, když srovnali na 21:21, čímž tak donutili kouče Varů k oddechovému času. Vary měly v koncovce k dispozici několik setbolů, ale proměnily až ten třetí, když set ukončil v podobě sedmadvacátého bodu Lamanec – 25:27.

FOTO: Drama v lázních opanoval Arkas Izmir. Varům ukončil jízdu CEV Cupem

„Domácí byli silní na obraně a na servisu. My zbytečně nervózní a ne poprvé. Pak nás to stojí náskok, jako třeba v prvním setu, kdy musíme hrát koncovku,“ poukazoval po utkání karlovarský kapitán Daniel Pfeffer.

Druhý set začal také vyrovnaně, o něco lépe na tom byli domácí, kteří si uhráli bodové míče. Svůj náskok navýšili po střídání Pastrňáka za nevýrazného Ihnáta na 11:7. Hosté ale vzápětí snížili, aby domácí zase odskočili. Střední pasáž setu jak na houpačce, kdy Brno dokázalo hostům z lázní utéct na 18:12. Vary však dokázaly snížit na 16:18, ale domácí výběr šel posléze opět do trháku 21:16. Brněnští volejbalisté pak dotáhli set do výhry – 25:20.

„Ve druhém setu jako kdybychom se viděli poprvé a pak jsme to tedy bojovností a obranou uhráli,“ oddychl si Pfeffer v hlase. Třetí set začali lépe volejbalisté Brna, kteří se dostali při podání Thiessena dostali do vedení 6:3. Brno stav navýšilo na 10:5, na co reagoval hostující trenér oddechovým časem. Karlovarsko postupem času snížilo na 10:11, a poté převzalo iniciativu do svých rukou, čímž ovládli třetí sadu – 25:21.

Třetí set začal vyrovnaně, mírně navrch měli hosté, když vedli 12:10. V tento moment ale hosté přidali dva body a domácí trenér se snažil přibrzdit rozjíždějící se Vary. To se mu však nepovedlo, hosté skóre navyšují na 19:12, respektive domácí nebyli schopní bodovat v útoku. Hosté si skóre a utkání pohlídali a poslední set vyhráli – 25:17.

Odplata byla sladká. Oslavenec Varů Lamanec sestřelil Příbram

„Zlaté tři body z Brna a přeji klukům vše dobré v novém roce,“ doplnil závěrem kapitán Varů. Karlovarsko se navrátí zpět do extraligového kolotoče druhý týden v lednu, kdy ho čekají dva důležité zápasy v boji o udržení na medailových postech. Nejdříve se představí na Kladně a poté zamíří do Českých Budějovic.

Volejbal Brno – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (25:27, 25:20, 21:25, 17:25). Rozhodčí: Kovář, Grabovský. Diváci: 350. Brno: Janků 9, Janečka 4, Thiessen 20, Červinka 10, Bukáček 6, Dixon 4, libero Kop (stř. Jehlička, Marocchi 2). Karlovarsko: Marelić 9, Carmody 1, Lamanec 18, Ihnát 1, Kock 12, Keemink 2, libero Pfeffer (stř. Kočka, Pastrňák, Kasan 1, Olivier 4, Baláž 9).