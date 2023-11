Cennou výhru bralo v 8. kole volejbalové extraligy mužů VK ČEZ Karlovarsko. Na palubovce předposledních Benátek urvalo důležitou výhru 3:0 na sety. Benátky však Varáky řádně potrápily, když odehrály s výběrem z lázeňského města vyrovnanou partii. Tím tak Karlovarsko udělalo úspěšnou tečku za trojblokem na palubovce soupeřů, ze kterého vyšlo se ziskem devíti bodů. „Velmi důležité tři body,“ neskrýval radost z tříbodového zisku po napínavém duelu karlovarský trenér Liam Sketcher.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

Do úvodní sady lépe naskočily Benátky, které si vytvořily dvobodový náskok, ale Vary dokázaly soupeře docvaknout, když se na servisu blýskl esem Marino Marelić, který upravil na 7:7. Následně šli do vedení Západočeši, ale za domácí srovnal na 11:11 exkarlovarský Vojtěch Patočka, který se blýskl přímým bodem ze servisu. Karlovarsko však posléze postupně strhlo sadu na svou stranu, když si postupně vytvořilo čtyřbodový náskok 18:14. Nakonec Vary dotáhly set do výhry 25:21, kdy dvěma body zakončil set Marelić.

Druhý set přinesl pořádné drama. Tým z lázeňského města si si udržoval vesměs po celou sadu jednobodový, dvoubodový náskok, ale Benátky vždy dokázaly manko smazat. Navíc šly do vedení, když na servisu uspěl Patočka a zařídil domácím vedení 22:21. Vypjatá koncovka nebrala v benátské hale konce. Domácí postupně nedokázali proměnit výhodu tří setbolů, zatímco Karlovy Vary ten třetí přetavily ve vítězství 30:28. „Museli jsme opravdu tvrdě na toto vítězství dřít,“ připomněl Sketcher, že jeho tým nedostal v Benátkách nic zadarmo.

Vary zamíří do Benátek. Doufám, že potvrdíme vítěznou formu, přeje si Baláž

„Bylo to pro nás velice náročné,“ přidával trenér Varů. Pod jeho taktovkou naskočilo Karlovarsko do třetího setu parádně, brzy si vytvořilo solidní náskok 9:2, když se úspěšnou sérií na servisu prezentoval Matěj Pastrňák. Domácí trenér Aleš Dittrich následně promíchal sestavu a vyplatilo se.

Benátky ožily a dokázaly po ulívce Pokopce srovnat na 12:12. Až do stavu 21:21 Benátky držely se Západočechy krok, pak se opět připomněl na útoku Marelić, který svým podáním poslal Vary dvoubodové vedení 23:21. První mečbol utkání získal pro Karlovarsko Jakub Ihnát po vytlučeném bloku Benátek. A Vary dokázaly setbol proměnit, když Pokopec neuspěl v útočném snažení, čímž vyhrály 25:22.

„Mě připadalo, že utkání bylo z obou stran hodně ospalé, chvilkami až v hlubokém spánku. Naštěstí jsme vždy v důležité chvíli dokázali zapnout a také jsme využili soupeřových chyb. Ve třetím setu jsme hazardovali, ale se štěstím jsme vyhráli a jsme moc rádi za tři body,“ přidával svůj pohled na utkání karlovarský kapitán Daniel Pfeffer.