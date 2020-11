Nepomohlo k tomu ani třiadvacet bodů v podání slovenského ranaře Marcela Luxe. Karlovarsko nastoupilo na brněnské palubovce bez svého kapitána Lukáše Ticháčka, když jeho post zaujal na místě nahrávače mladíček Martin Kočka. A ani to však karlovarskému výběru nevadilo, když první set dovedl do vítězného konce.

To ve druhém to zase bylo Brno, kterému napomohl svými body k vyrovnání především Jan Pražák. Třetí set načali lépe hráči z lázeňského města, kteří se ujali vedení 3:0, a postupně tak navýšili svůj náskok na šest bodů. Brno se však nevzdalo a bojovalo a postupně z náskoku Varů umazávalo, když set dospěl do skóre 25:24 a šestadvacátý bod, který přidal karlovarský univerzál Patrik Indra, rozhodl o druhém bodu Karlovarska.

Ve čtvrtém setu to bylo jako na houpačce, přesto za vyrovnáním šlo Brno, kterému se to po výsledku 25:23 povedlo. O vítězi tak musel rozhodnout tie-break, který mělo Karlovarsko dobře rozehraný, když vesměs po celý vedlo, ale domácí dokázali odvrátit několik mečbolů a nakonec to byli oni, kdo přetavil pátý set ve vítězství.

Volejbal Brno – VK ČZE Karlovarsko 3:2 (15:25, 25:21, 24:26, 25:23, 19:17). Rozhodčí: Luboš Pecháček, Lukáš Spáčil.

VK Brno: Licek, Jakubec, Římal, Hrazdira, Pražák, Provazník, libero Lžičař (stř. Toman, Klajmon, Janečka).

VK ČEZ Karlovarsko: Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Kočka, Lux, libero Pfeffer (stř. Vašina, Gustavsson, Baláž).