Vary v repríze loňského finále zlomily Pražany až v tiebreaku

/VOLEJBAL/ O víkendu praskala hala míčových sportů ve švech. A nebylo divu. V repríze loňského finále v rámci UNIQA extraligy se proti sobě postavili úřadující mistr v podání Karlovarska a vicemistr v barvách pražských Lvů. A boj to byl napínavý až do posledního míče, když Vary sice ovládly první dva sety, ale hosté z hlavního města dokázali manko smazat a dovedli duel do tiebreaku, který přetavilo ve vítězství Karlovarsko, jež vyhrálo duel 3:2 na sety.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík