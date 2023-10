/VOLEJBAL/ Už jen hodiny dělí volejbalisty Karlovarska od prvního vystoupení v novém ročníku volejbalové UNIQA extraligy mužů. Do ní bude vstupovat VK ČEZ Karlovarsko z pozice oslavence, jelikož pro klub z lázeňského města půjde o jubilejní desátou sezonu mezi extraligovou smetánkou.

Patrik Lamanec, univerzál, 28 let, Slovensko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

A právě Karlovarsko, které prošlo během volejbalové výluky pořádnou rekonstrukcí, čeká tradičně nabitá sezona. Na tu se chystali hráči již pod taktovkou Australana Liama Sketchera, který se stal prvním zahraničním koučem v historii karlovarského klubu. Velkých změn pak během přestávky doznal i kádr.

V nové sezoně se posunul na post jedničky v pozici univerzála slovenský reprezentant Patrik Lamanec, který si v Karlových Varech vystřihl druhou letní přípravu. „Přípravy jsou většinou podobné ty začátky nejsou moc příjemné mnoho kondice a náročné posilky, ale mě to své důležité místo v sezóně,“ vracel se osmadvacetiletý hráč k neoblíbenému letnímu drilu.

Náročnou přípravu si Karlovy Vary zpestřily domácím či zahraničním turnajem a několika přípravnými duely, ve kterých se představily i nové tváře. „Kvůli mnohým změnám se družstvo formovalo naše výkony v přípravě kvalitou rostly od zápasu k zápasu a věřím, že do ligy vstoupíme v dobré formě,“ hlásil Lamanec, že tým je na start extraligy dobře připraven.

Do jubilejní desáté sezony bude Karlovarsko opět vstupovat s nejvyššími cíli. „VK ČEZ Karlovarsko je známo tím, že má každý rok vysoké ambice a nemění se to ani tuto sezónu v družstvu si to uvědomujeme a uděláme vše proto, abychom ambice klubu naplnili,“ slibuje za karlovarskou kabinu slovenský hráč.

Ten během přípravy zaujal místo jedničky na postu univerzála, když záda mu bude krýt mladíček Filip Houda. „Upřímně se na tuto výzvu těším,“ prozradil s úsměvem.

„Je pravda, že v sezóně bude těch zápasů dost, ale je pro nás zajištěno všechno proto, abychom takové množství zápasů zvládli,“ narážel Lamanec na kvalitní podmínky, které klub hráčům tradičně nachystal.

V sobotu 21. října Karlovarsko rozehraje nový ročník UNIQA extraligy v hale míčových sportů, kde vyzve od 18.00 hodin Volejbal Brno. „V týmu vládne dobrá atmosféra všichni se už těšíme, kdy ten kolotoč zápasů začne,“ přiblížil Lamanec atmosféru, která panuje v kabině Varů před startem extraligy.

A právě do desáté extraligové sezony budou chtít Karlovy Vary úspěšně vstoupit. „Chceme uspět. Je to potřebné pro mentální pohodu do dalších zápasů a také to bude sloužit jako pozvánka pro fanoušky, aby nám chodili fandit i v dalších zápasech,“ upozorňoval Lamanec.

Po skončení zápasu pak bude v míčovce na programu pořádný volejbalový mejdan, a to k desetiletému výročí klubu. „Je obdivuhodné, kam se klub za deset let dostal, patří k těm nejlepším klubům v Česku, proto patří poklona všem, kteří se na tomto úspěšném období nějakým způsobem podíleli,“ složil poklonu Karlovarsku slovenský univerzál.

I v novém ročníku budou hráči z lázní vsázet na podporu fanoušků. Na co se mohou v úvodní bitvě těšit? „V první řadě na kvalitní volejbal a ve druhém na výborný program, který si vedení klubu pro fanoušky připravilo,“ narážel závěrem Lamanec na doprovodný program, kterým bude prošpikován nejen celý zápas.

VK ČEZ Karlovarsko – 2023/2024

Daniel Pfeffer, libero, 33 let, Česko; Martin Kočka, libero, 25 let, Česko; Patrik Lamanec, univerzál, 28 let, Slovensko; Filip Houda, univerzál, 20 let, Česko; Wessel Keemink, nahrávač, 30 let, Holandsko; Jan Kasan, nahrávač, 25 let, Česko; Marino Marelić, smečař, 28 let, Chorvatsko; Matěj Pastrňák, smečař, 17 let, Česko; Jakub Ihnát, smečař, 26 let, Slovensko; Spencer Olivier, smečař, 24 let, USA; Eder Levi Kock, blokař, 30 let, Brazílie; Radek Baláž, blokař, 22 let, Česko; Thomas Carmody, blokař, 30 let, USA.

Přišli: Carmody, Kock, Marelić, Olivier, Baláž, Houda, Sketcher (trenér).

Odešli: Novák (trenér), Patočka, Zajíček, Wiese, Sasak, Juhkami, Weir.

Trenér: Liam Sketcher, asistent trenéra: Jakub Salon, lékař: Oldřich Vastl, masérka: Michaela Vagingerová, fyzioterapeut: Hana Prajková, generální manažer: Ondřej Hudeček, viceprezident klubu: Jan Meruna, prezident klubu: Jakub Novotný, čestný předseda klubu: Josef Novotný.