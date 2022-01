„Věnovali jsme se hlavně fyzické přípravě, protože víme, jak náročný měsíc nás čeká,“ připomíná blokař Karlovarska Vojtěch Patočka nabitý hrací kalendář, který jeho tým v prvním měsíci roku 2022 čeká.

„Leden je plný důležitých zápasů,“ upozorňuje na bitvy nejen na tuzemské, ale také evropské scéně, které má Karlovarsko před sebou.

První důležitou bitvu již svěřenci trenéra Jiřího Nováka mají úspěšně za sebou, když uspěli v odvetném duelu v rámci Českého poháru na palubovce Příbrami, kde se však jejich výhra 3:2 na sety nerodila lehce. Po famózním prvním setu, ve kterém Vary dosáhly na výhru 25:11, musely v následujících sadách pořádně zabojovat.

„Příbram má kvalitní tým a hrála dobře a my jsme si to museli vybojovat až v koncovkách,“ narážel na vypjaté koncovky, které nakonec vyzněly ve prospěch týmu z lázeňského města.

Karlovarsko i napodruhé dokázalo Příbram porazit, čímž si zajistilo postup mezi nejlepší čtyřku Českého poháru. „Final Four je jeden z vrcholů sezony,“ je si vědom osmadvacetiletý blokař Karlových Varů.

Další náročnou šichtu mají Varáci před sebou. A půjde o hodně, o volejbalový trůn. V rámci reprízy loňského finále UNIQA extraligy se představí karlovarská družina v sobotu 8. ledna v 18.00 hodin na palubovce aktuálního lídra základní části, českobudějovického Jihostroje.

„Všichni se na to těšíme. Je to zápas o špičku tabulky, proto ten sport děláme,“ vysvětluje bez tří centimetrů dvoumetrový hráč. V prvním vzájemném duelu dokázaly Karlovy Vary udolat České Budějovice v domácím prostředí 3:2 na sety a uspět by chtěly i v odvetě na jihu Čech.

„Věřím, že na Budějky vletíme s dobrým servisem, tak jak to umíme,“ přeje si využít hlavní zbraň Karlovarska v bitvě o volejbalový trůn, na který ztrácí pouhé tři body. Jenže po víkendovém šlágru extraligy bude muset výběr z města minerálních pramenů rychle přepnout na evropský mód, když ve středu 12. ledna bude hostit v osmifinále Poháru CEV v hale míčových sportů od 18.00 hodin zvučný Galatasaray Istanbul.

„Galatasaray je jeden z top týmů z Turecké ligy,“ uznává Patočka kvalitu soupeře. „Z léta v nároďáku známe minimálně jejich nahrávače a kapitána turecké reprezentace. Informací o jednotlivých hráčích budeme mít dostatek, ale na to přijde čas až po boji o čelo tabulky,“ říká závěrem.