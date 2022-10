„Se svým výkonem v posledním zápase jsem spokojený. Vím, že jsem udělal pár chyb, ale nakonec jsme urvali v náročném utkání tři body,“ podotkl ke svému výkonu fanoušek počítačových her. Karlovarsko v nabité sezoně nemá čas na žádný odpočinek. Již ve středu, tedy 19. října, se představí v hale míčových sportů v rámci 7. kola, kdy od 18.00 hodin bude hostit ve šlágru českobudějovický Jihostroj.

Poprvé bez bodů. Odolka narazila ve Varech, ty nadále kralují extralize

„Bude to výzva, jelikož soupeř po porážce v Superpoháru přijede ještě namotivovanější,“ přemítá nad rozpoložením soupeře z jihu Čech. „Věřím, že to bude vyrovnaný zápas, ale doufám a přeji si, abychom vyhráli a předvedli co nejlepší hru,“ přeje si Sasak po skalpu Jihostroje v Superpoháru i ten extraligový.

Navíc Karlovarsko bude hájit nejen svou neporazitelnost v soutěži, ale také bude chtít udržet svou domácí tvrz. „Pokud budeme hrát náš volejbal, nebudou to mít hosté z Budějovic jednoduché, navíc hrajeme ve vlastní hale, což je určitě naše výhoda,“ vypočítává polský univerzál, co může hrát jeho týmu v bitvě s Jihočechy do karet.

Sázet Varáci budou také na své fanoušky, na jejich hlasivky budou v duelu s Jihostrojem hodně spoléhat. „Myslím si, že tento zápas bude velmi napínavý, přál bych si, aby nás naši fanoušci podporovali stejně jako doposud, protože není nic lepšího než hrát před vlastním publikem,“ dodal závěrem Sasak.

VK Euro Sitex Příbram – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (18:25, 22:25, 19:25). Rozhodčí: Krtička, Nedbálek. Diváci: 418. Příbram: Rosenbaum, Böhm, Šábrt, Hulpach, F. Ureš, Trojanowicz, libero Peterka (stř. Duarte, Pereira, J. Ureš). Karlovarsko: Ihnát, Weir, Sasak, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Pastrňák, Lamanec, Kasan).