Karlovy Vary - Tolik bikerů Karlovy Vary, a ani žádné jiné město v našem kraji, ještě nikdy neviděly.

VYČERPANÝ Pavel Boudný proťal cílovou pásku a mohl se radovat. O vteřinu porazil Ondřeje Fojtíka. | Foto: Deník/Jiří Linhart

V sobotu v poledne stálo na startu Karlovarského A.M.bikemaratonu na Masarykově třídě více než osm stovek závodníků a dalších více než 150 startovalo v doprovodných závodech dětí a mládeže. Celkem to dalo přesně spočítaných 958 lidí.

Největší počet startujících byl přihlášen do hlavního závodu na 55 kilometrů, kde mezi 565 účastníky nechyběl z absolutní špičky českého bikemaratonu prakticky nikdo. Favoritů bylo více, k největším patřil obhájce loňského vítězství a aktuálně vedoucí muž seriálu Kolo pro život Jan Hruška, tomu ale závod moc nevyšel a dojel až šestý.

Už ve stoupání na Dianu, nějakých 15 km před cílem, bylo zřejmé, že vítěz vzejde ze čtveřice Boudný, Ježek, Dlask a Ondra Fojtík, která měla v té době už více než minutový náskok. O vítězství se ale rozhodovalo až v závěrečných metrech na stadionu Závodu míru, kde si pro triumf dospurtoval Pavel Boudný. Na druhého Ondru Fojtíka měl v cíli k dobru jen sedm desetinek.

Boudný se výhrou ve Varech vrátil do čela průběžné klasifikace seriálu Kolo pro život, odkud sestřelil Jana Hrušku. Na výsluní se hřeje plným právem - z doposud odejetých 12 závodů absolvoval osm, pět z nich vyhrál - Trans Brdy, Mladou Boleslav, Jestřebí Hory, Orlík Tour a teď ve Varech, na Bikemaratonu Drásal a na Karlštejně dojel druhý a jen Špindl Tour ve Vrchlabí mu nevyšla a skončil tam až šestý.

Karlovarský A.M. bikemaraton přinesl radost i fanouškům domácí ekipy. Ti mohli zatleskat suverénnímu vítězi závodu na 95 km, kterým se stal Láďa Fabišovský z Ostrova v dresu pražské Sparty.

Z výsledků: 55 km, muži Elita: 1. Pavel Boudný (ČS - Specialized) 2:01:15, 2. Ondřej Fojtík (Nissan Dolák) 2:01:16, 3. Václav Ježek (Alpine PRO - Author) 2:01:53; muži 19-29 let: 1. Josef Kamler (ČS - Specialized junior team) 2:05:11 (absolutně 5.), 2. David Kníže (Nissan Dolák) 2:08:30, 3. Petr Šťastný (ČS - Specialized) 2:09:21 - 9. Pavel Kodl (Team Bike Březová) 2:16:39; muži 30-39 let: 1. Zdeněk Nehonský (Author Masters) 2:12:46, 2. Vladimír Kučera 2:14:47, 3. Zdeněk Stieber (oba Nissan Dolák) 2:17:19 - 12. Pavel Fišer (Karlovy Vary) 2:32:46; muži 40-49 let: 1. Radim Kunčický (Author Masters) 2:12:05, 2. Marek Kavan (Diana Sport) 2:14:36, 3. Petr Soukup (Nissan Dolák) 2:17:06 - 8. Roman Chlup (Tukan KV) 2:34:38, 9. Petr Ontko (Team Bike Březová) 2:35:16; junioři 17-18 let: 1. Jan Sýkora (Nissan Dolák) 2:14:33, 2. Miroslav Medek (CykloPro Hobby Team) 2:20:34, 3. Matěj Pšenička (Author Team Stupno) 2:24:52, 4. Jakub Ficenec (Slavia KV) 2:36:37; ženy 19-29 let: 1. Barbora Hanušová (Kellys Bikeranch) 2:42:20, 2. Jana Kyptová (Nissan Dolák) 2:44:35, 3. Zuzana Neckářová (Sokol Kraslice) 2:45:17; ženy 30-39 let: 1. Petra Kottová (Nissan Dolák) 2:44:50, 2. Michaela Procházková (Merrell) 2:53:41, 3. Leona Bušková (Nissan Dolák) 3:01:45.2, 95 km: 1. Ladislav Fabišovský (Sparta Praha) 3:48:03, 2. Jan Šťastný (Sodafresh Cannondale) - 5:26 min., 3. Petr Ježek (Hnízdil Team) - 7:07 min.