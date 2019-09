„Jsem strašně rád, že jsme takhle začali, že jsme zvítězili na Kladně i před domácím publikem, to je pro nás důležité,“ pochvaloval si domácí triumf kapitán karlovarského týmu Filip Rejlek (na snímku).

Karlovarský turnaj otevřel zápas domácího mužstva s bundesligovým Giesenem. Duel hraný na tři sety skončil 2:1 ve prospěch Karlovarska. „Všichni hráči prokazovali, že chtějí hrát a že se chtějí porvat,“ kvitoval Rejlek. „V sestavě se prostřídali všichni včetně hráčů z béčka, myslím, že trenér mohl být spokojený, protože nasazení tam bylo. To, co nám trenér po turnaji na Kladně vytýkal, toho jsme se teď až na jednu rotaci vyvarovali, to je v téhle fázi normální.“

Na závěr prvního dne turnaje porazili volejbalisté Karlovarska extraligové vicemistry z Liberce 2:1 na sety. A stejným poměrem završili v pátek vítězné tažení proti republikovým šampionům, Jihostroji České Budějovice.

„Oproti turnaji na Kladně se zlepšila naše souhra, nicméně chyb jsme se nevyvarovali,“ vypočítával kapitán Karlovarska. „Například proti Budějovicím jsme měli sérii šesti negativních balonů, ve kterých jsme hodně ztratili. Vítězství je potěšující, vždycky je dobré vyhrávat, tým to povzbudí, ale nedá se z toho vycházet, stále musíme pracovat na odstraňování těch výpadků. Nicméně moc si vážím toho, že kluci tak makali. Kdyby to tak šlo dál, budu jenom spokojený a role kapitána se mi bude líbit.“

Výsledkový servis

Karlovarsko – Giesen 2:1, Jihostroj České Budějovice -Dukla Liberec 2:1, Jihostroj České Budějovice – Giesen 1:2, Karlovarsko – Dukla Liberec 2:1, Karlovarsko-Jihostroj České Budějovice 2:1, Giesen – Dukla Liberec 3:0.

Konečné pořadí:

1. VK ČEZ Karlovarsko, 2. TSV Giesen Grizzlys , 3. VK Jihostroj České Budějovice, 4. VK Dukla Liberec. (tk)