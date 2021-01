„V tak těžké sezoně, jako je tato, je každý bod zlatý, a jelikož nás čekají další náročné zápasy, tak jsme velmi šťastni, že se nám povedlo dosáhnout na šest bodů,“ vracel se k úspěšnému víkendu smečař Karlovarska Lukasz Wiese. Zejména skalp Českých Budějovic po výhře 3:1 na sety přinesl do kabiny Karlovarska velkou spokojenost.

A nebylo divu. Po výhře se Varáci totiž navrátili do čela tabulky základní části. „První dva sety byly z naší strany kvalitní, a to bez ohledu na to, kdo stojí na druhé straně. Třetí set jsme sice prospali, ale ve čtvrtém už jsme opět navázali na naši hru,“ vracel se ke šlágru extraligy Wiese. Sám ví, že to byl jen další správný dílek do náročné volejbalové skládanky.

„Do play-off je ještě cesta dlouhá a náročný zápas s Budějovicemi pro nás byl jeden z mála, které nás ještě čekají, takže musíme zůstat nohama na zemi a připravovat se na každý zápas před námi,“ narážel polský rytíř ve službách Karlovarska na nabitý, náročný program, který jeho tým čeká. Povedený víkend pak zakončilo Karlovarsko v Příbrami, kde podle předpokladů dosáhlo na pohodovou výhru 3:0.

„Do Příbrami jsme zamířili s jediným cílem, uhrát výhru za tři body, a až na nějaké herní výpadky během hry se nám to povedlo,“ vracel se ke druhé víkendové vítězné bitvě Wiese.

Díky druhému víkendovému vítězství, kdy Karlovarsko dosáhlo na tříbodový zisk na palubovce Příbrami po výhře 3:0 na sety, si v čele tabulky před pronásledovateli vytvořilo čtyřbodový, respektive pětibodový náskok.

„Já se snažím nedívat na tabulku, na druhou stranu věřím, že pokud si udržíme naši úroveň, měli bychom udržet první příčku,“ přemítá Wiese. Jestli ji udrží, ukáže již tento víkend, kdy se dvakrát Vary střetnou s pražskými Lvy.

„My bojujeme o vítězství v každém utkání a jinak tomu nebude ani tentokrát. Tyto zápasy prakticky rozhodnou, jestli udržíme první příčku, když se dvakrát střetneme se stejným týmem. I když nás čekají náročné zápasy, tak věřím, že víkend zakončíme se šesti body,“ dodal závěrem Wiese.